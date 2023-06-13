ATMXJ攀升　百度飆逾4%　港股半日揚78點｜持續更新

美國股市於周一（12日）上揚，其中道指重上34000點，反映科技股的納指更揚逾1.5%。亞太區股市方面，日股早段升逾300點，韓股升12點。商品市場方面，油價及金價均於亞洲交易時段上揚，其中布蘭特期油每桶重上72美元。



【12:23】

恒指最新報19482點，升78點，國指升26點，報6612點，科指升82點，報4027點。

科技股上揚，阿里（9988）升2.3%，報85.9元，騰訊（0700）升1.8%，美團（3690）升1.2%，小米（1810）升2.1%，京東（9618）升2%，百度（9888）升4.2%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.2%，合景泰富（1813）升4%，龍湖（0960）升0.6%，融創（1918）跌0.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升0.6%，融創服務（1516）跌0.9%，華潤萬象（1209）升0.8%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.9%，理想汽車（2015）跌0.9%，蔚來（9866）升5.3%。

油股方面，中海油（0883）跌2.9%，中石油（0857）跌2.8%，中石化（0386）跌2.1%。

【11:45】

港股轉跌為升，恒指最新報19506點，升102點，國指升37點，報6622點，科指最新報4028點，升84點。

阿里（9988）升2.1%，報85.75元，騰訊（0700）升2.2%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）升2.1%。

滙豐（0005）跌0.3%。

碧桂園（2007）升1.8%。

【10:42】

油價於周一（12日）低收，累及今早油股表現，中海油（0883）跌3.3%，中石油（0857）及中石化（0386）均跌2.3%。

恒指最新報19338點，跌65點，國指跌26點，報6558點，科指升24點，報3968點。

【10:06】

港股今早曾跌穿19300點，最新報19373點，跌30點，國指跌10點，報6574點，科指升26點，報3970點。

碧桂園（2007）升4.8%，龍湖（0960）升3.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升3.4%。

科技股方面，百度（9888）升1.2%。

【09:27】

恒指最新報19355點，低開48點，國指最新報6570點，低開15點，科指最新報3943點，平開。

電動車股承接上日升勢，蔚來（9866）升4.2%，小鵬（9868）高開2.1%，理想汽車（2015）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.8%，友邦（1299）低開0.4%，港交所（0388）平開。

內需股方面，九毛九（9988）高開0.3%，海底撈（6862）平開。