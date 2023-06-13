歌神張學友澳門開演唱會　摩通料刺激人流　6月賭收可達145億元

摩根大通發展報告，指出經渠道考查6月首11日澳門博彩收入約55億元（澳門元‧下同），日均為5億元，較上周而言略有改善；又預期本月當地整體賭收介乎140至145億元。



摩通指出張學友從本9日至7月2日期間，逢周五及六在金沙威尼斯人金光綜藝館舉行演唱會，同時澳博（0880）的項目上葡京開幕，有助帶動澳門人流。

雖然本月預測賭收140至145億元，較5月的156億元低，可是整個第2季表現強勁，又預期中場賭枱及整體除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）可回復至疫情前水平的80%及65%以上，較首季時回復率為65%及45%為佳。

該行預料當賭股公布第2季業績時，將絡合暑假利好因素，並為首個擺脫酒店房間及勞動力限制的假期，因此希望屆時投資氣氛回穩，推動由下而上的基金因素改善。

銀河及金沙及首選

該行維持看好濠賭股，縱使現時相關股份對利好消息未有反映，惟相信基本因素改善將推動投資氣氛及股價上揚，及擺脫估值過於低殘而忽視的水平。

該行以銀娛（0027）及金沙（1928）為首選，其次為美高梅（2282），再之後為永利（1128）﹑新濠（0200）及澳博。