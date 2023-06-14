港股低收兼失守19500點　攜程挫逾4%　創科逆市升4%藍籌表現最佳

美國聯儲局從周二（13日）起進行一連兩日議息會議。隨著當地公布的5月消費物價指數（CPI）升幅放緩至按年升4%，為2021年3月以來最低，同時市場人士預期聯儲局將於會在是次議息會議暫停加息，帶動美股三大指數於周二高收。今早亞太區股市普遍承接美股升勢，其中日股揚逾300點。商品市場方面，油價於亞洲交易時段回落。



【16:22】

港股今日結束連日升勢，跌穿19500點，成交額縮減至逾900億元。

恒指收市報19408點，跌113點，國指跌41點，報6576點，科指升14點，報4052點，成交額為931億元。

科技股偏軟，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）跌0.5%。

旅行及消費股走勢個別，攜程（9961）跌5.2%，百威（1876）跌2.1%，潤啤（02991）升1.2%，海底撈（6862）升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，友邦（1299）跌0.5%。

創科（0669）逆市升4%，為今日表現最佳藍籌。

【15:13】

內地股市低收，上證收市報3228點，跌4點，深成收市報10984點，升28點，滬深300指數收市報3864點，跌不足1點，創業板收市報2163點，跌3點。

【14:48】

日股延續升勢，收市報33502點，升483點，台股升21點，報17238點，韓股跌18點，報2619點。

港股最新報19359點，跌161點，國指跌63點，報6554點，科指升3點，報4041點。

【14:07】

港股跌勢午後加劇，恒指最新報19414點，跌106點，國指跌37點，報6580點，科指升19點，報4057點。

創科實業（0669）升3.5%，為表現最佳藍籌。

攜程（9961）跌5.6%，聯通（0762）跌3.4%。

【12:10】

港股今早走勢反覆，半日於19500點附近徘徊，成交額為509億元。

恒指最新報19510點，跌10點，國指升7點，報6625點，科指升63點，報4101點。

翠華（1314）擬派特別息，刺激股價創1個月新高，最新報0.275元，升17.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.8%，九毛九（9922）升3.1%，潤啤（0291）升2.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.2%，美團（3690）升0.4%，騰訊（0700）升1.6%。

金融股方面，港交所（0388）升0.9%。

【11:33】

港股再次轉勢，恒指最新報19535點，升14點，國指升16點，報6635點，科指升67點，報4106點。

【10:51】

港股轉跌，恒指最新報19476點，跌45點，國指跌7點，報6610點，科指升31點，報407點。

內需股上揚，海底撈（6862）升3.6%，潤啤（0291）升3.2%。

攜程（9961）跌4.1%，聯想（0992）跌1.9%，中海外（0688）跌1.8%，新世界（0017）跌1.7%。

【09:59】

港股升幅擴大至逾百點，最新報19631點，升109點，國指升51點，報6670點，科指升75點，報4113點。

碧桂園（2007）升2.3%。

內銀股卻逆市下跌，中行（3988）及工行（1398）分別跌1.3%及0.9%。

【09:25】

恒指最新報19547點，開26點，國指最新報6632點，開14點，科指最新報4058點，開20點。

阿里（9988）最新報85.9元，高開0.2%，騰訊（0700）最新報346.6元，高開1.8%，美團（3690）最新報129.2元，高開0.9%。

內房股方面，融創（1918）最新報1.48元，高開5%，碧桂園（2007）最新報1.78元，升1.1%，中海外（0688）最新報17.92元，平開。

滙豐（0005）最新報59.85元，低開不足0.1%；港交所（0388）最新報312.2元，高開0.6%。