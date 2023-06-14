世銀料內地經濟復蘇脆弱　料今年增長5.6%

世銀發布新一期《中國經濟簡報﹕保持增長 超越復蘇》，指出隨著解除出行限制及服務支出增加，內地首季經濟活動反彈。可是增長速度自4月以來放緩，反映內地經濟復蘇仍脆弱，有賴政策支持；又預期受惠消費需求反彈，今年經濟增長為5.6%。



世銀指出內地基礎設施及製造業的資本支出保持韌性。鑑於全球增長乏力而影響出口，外部需求將持續疲軟。

世銀中國﹑蒙古和韓國局局長華瑪雅，對於中國鞏固經濟復蘇，以及實現環境可持續﹑包容性及有韌性的增長這長期目標而言，結構改革仍重要，並指出經濟復蘇可以進一步降低金融風險﹑加強社會安全網﹑推進鼓勵私人投資的市場化改革，讓經濟有效脫碳。

世銀又指出目前內地面臨更多下行風險，如收入增長緩慢﹑勞動力市場復蘇不穩﹑高水平的預防性家庭儲蓄等，均對消費支出產生抑制作用。房地產行業看似企穩，惟房企槓桿過高問題仍未解決，行業持續低迷或拖累經濟復蘇。

外部環境而言，風險來自全球增長前景疲弱﹑金融條件收緊超出預期，及地緣政治緊張局勢加劇。惟就業復蘇加快，或可提振市場情緒，有助推動消費增長。

對沖基金Citadel料今年內地增長5%

此外對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin指出，旗下經濟師預料今年經濟會較去年理想，全年經濟增長或逾5%。

他又指出公司對明年看法較審慎，會在借貸市場尋求機會，相信貸款市場對在今年較後時間對經濟有特殊貢獻。