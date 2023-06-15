港股升幅收窄至逾百點　油股逆市跌　中海油跌逾2%｜持續更新

美國聯儲局今晨公布議息結果，一如市場人士預期，當局不加息，惟從點陣圖反映出當局官員預料年內會再加息2次。受到有關消息刺激，道指結束連續6日升勢。不過今早日本股市續上揚。



【11:32】

港股升幅收窄，最新報19531點，升122點，科指升4113點，升61點，國指升70點，報6647點。

申洲（2313）升7.6%，李寧（2331）升6.7%，安踏（2020）升4.8%，美團（3690）升3.2%。

油股逆市跌，中石化（0386）跌2.5%，中海油（0883）跌2.3%。

【10:04】

恒指最新報19617點，升209點，國指升95點，報6672點，科指升4132點，升79點。

申洲（2313）升4.6%。

內房股再次上揚，碧桂園（2007）升4.5%，龍湖（0960）升3.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升4%。

【09:25】

恒指最新報19626點，高開218點，國指最新報6672點，高開95點，科指最新報4128點，高開75點。

阿里（9988）高開2.5%，騰訊（0700）高開2.1%，美團（3690）高開2.3%，小米（1810）高開1.5%。

滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）高開0.4%。

新能源汽車方面，理想汽車（2015）高開3%。

【09:12】

日股最新報33603點，升100點，韓股升2點，報2620點，澳洲股市升7186點，升24點。

匯市方面，美匯指數最新報103.03，升0.08。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶最新報68.5美元，升0.34%，布蘭特期油每桶最新報73.41美元，升0.29%。金價則向下，現貨金每盎司最新報1,937.52美元，跌0.26%，紐約期金最新報1,950.9美元，跌0.91%。