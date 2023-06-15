IT人手渴市　機構﹕跳槽人工平均加2成　經驗不足員工可提前升職

在後疫情時代，香港商界對從事資訊科技（IT）的人才相關殷切。可是近年的移民潮讓香港各行各業，及不同職位與崗位，均面臨人才不足，IT行業更甚。有機構指出，本港每月推出與IT相關的職位為7,400份，可是求職人員僅4,000人，反映出存在龐大缺口。企業為紓緩人手不足壓力，驅使積極利用人工智能（AI）。



資訊科技及數碼人才獵頭公司Venturenix公布《2023年度本港薪酬指南》，在移民潮持續下，本港資訊科技人才供不應求，相關職位薪酬大升，跳槽增幅平均達20%以上，更出現「揠苗助長」情況，部分「經驗不足」的員工薪酬也可以大幅提升或提前升職。

報告又指出，市場對IT人才的渴求，在求職市場上反映。目前平均每月有近4,000名IT人才求職，但市場每月平均推出高達7,400個相關職位，造成每10份工作，有4份工是無法招聘到人手。

香港不同界別對科技人才需求殷切，迫使企業加速利用人工智能相關技術替代人手，減低中長期勞動人口下降的難題。報告指出發現AI（人工智能）相關的工作職位大幅增加，較去年增加超過兩倍，按季亦升8成，成為最炙手可熱的技能。

另一方面，GPT（Generative Pre-trained Transformer）（生成型預訓練變換模型）近期獲得高度關注，報告指出相關技術日漸普及，不少企業要求原本無須IT經驗的職位學習使用GPT技術，相信懂得編碼亦將成為非IT工種的要求之一，否則有可能被淘汰，料未來5年將有超過80萬個職位受影響。