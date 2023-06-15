花旗環球財富料美息見頂美元走弱　建議分散投資債券

美聯儲暫停加息，惟點陣圖顯示，預計今年再加兩次息。花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程預料美國通脹已見頂，下半年正走向「滾動式」衰退，因此加息週期或結束。他續指，美元開始走弱之際，建議投資債券等長期成長型資產。

彭程表示內地經濟持續下滑，儘管經濟重開已現，惟缺乏政策支持和市場對其信心。（Getty）

通脹已觸頂 有利資產價格

彭程指出，美國的領先經濟指數同比下降8%，意味著增長和通脹都可能進一步下滑。

他補充，房租屬唯一主因推高過往的通脹，但預期會在下半年開始回落，CPI亦會跟隨下降。現時實際政策利率由負轉正，為20年首次出現，代表美聯儲無需加息亦可維持高位實際政策利率。

彭程又稱，在通脹已經觸頂的觀點下，將有利於明年資產價格。其中，他看好債券三大價值，包括高收入、高回報及對沖風險，惟認為美股估值較高，提醒今年下半年周期風險，有選擇性增持高品質中小型股。

花旗環球財富投資亞太區投資策略主管 彭程 (右) 及 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪﹙左﹚。

中國股市估值重返低谷 具備投資價值

至於中國經濟，彭程表示內地經濟持續下滑，儘管經濟重開已現，惟缺乏政策支持和市場對其信心。他指出政府需進一步放鬆地產政策以作宏觀刺激，亦要進一步疏通股債市場融資功能，加快推動大型私人IPO上市，有助提振市場信心。

而在股市方面，彭程指中國股市估值重返低谷，具備投資價值 。而MSCI 中國指數中的10個板塊裡，有一半的現金超過市值30% ， 6個板塊的除現金市盈率在11倍以下，包括非必需品消費和科技板塊。

分析指日圓受惠貨幣政策調整，前景看高一線。﹙路透﹚，

外幣看好歐元和日圓

談及匯市，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指出，美聯儲很可能已經結束加息周期，料美元將周期性走弱，且可能維持數年時間，他較看好歐元和日圓，相信其能跑贏市場。

日圓受惠貨幣政策調整，日本央行或會把 10 年期日本國債收益率的交易區間擴大至 +/-75 個基點，而當前為 +/-50 個基點，或使美元兌日圓跌向 128 – 134 水平。同時，美國歐洲政策利率差距亦利好歐元。

與此同時，他亦看好黃金。他指出成熟市場衰退風險、美元貶值以及低利率或繼續支持黃金中線表現。他預測紐約期金2024年升至2,030美元。