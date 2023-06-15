美亞控股收匿名投訴　包括公司資金被拥用　設獨立調查委員會調查

美亞控股(1116)公布，董事會最近接獲不願披露其身份之投訴人的投訴，作出4項指稱，包括公司由一名個人（「指稱控制人」）透過多名替代人及執行董事兼董事會主席李國樑先生控制，而指稱控制人操縱本公司之股份交易；指稱控制人挪用公司資金合共2.05億元作自用；指稱控制人拖欠一家公司的借款（該公司其後於借款後被公司收購並成為公司之附屬公司），因此由於缺乏資金，導致該公司所持有於中華人民共和國月堂村的更新項目的進度延誤；若干董事及公司之公司秘書故意拖延召開董事會會議。

董事會稱，根據對該等指稱之初步評估、公司現時可得之記錄及據董事作出一切合理查詢後所深知，除兩名執董周世豪及陳志睿外，董事會大部分成員認為該等指稱毫無根據且缺乏基礎。

考慮到周世豪及陳志睿的異議意見，全體董事會成員決定成立獨立調查委員會，由全體獨立非執行董事，即劉國雄、陳振傑及陸建平組成，以就該等指稱；以及周世豪及陳志睿所指稱之事項或引致彼等不同意見之關注事項之真實性進行內部調查；及其後將委任一名獨立調查員對上述事項進行調查。

除周世豪及陳志睿外，董事會大部分成員認為，所提出的該等指稱對集團之營運並無重大不利影響。