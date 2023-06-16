港股交投急增至逾1700億元　ATMX攀升　領大市高收兼重上2萬點

美國股市於周四（15日）反彈，其中道指勁升逾400點，重上34400點水平。不過今早亞太區股市走勢個別，其中日本股市早段跌逾百點。商品市場方面，油價及金價均向下。



【16:32】

港股延續上日升勢，在成交急增至逾1,700億元情況下，大市收復2萬點。科技股繼續獲得投資者追捧，其中騰訊（0700）升逾2%。

恒指收市報20040點，升211點，國指升6853點，升60點，科指升35點，報4233點，成交額為1,754億元。

騰訊（0700）升2.3%，收市報363元，阿里（9988）升2.9%，美團（3690）升0.6%，小米（1810）升0.2%。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升4.2%，報10.98元，融創服務（1516）升0.4%，中海物業（2669）則跑輸大市，跌2.1%。

內房股方面，龍湖（0960）升2%，中海外（0688）跌0.4%，潤地（1109）升0.1%。

滙豐（0005）再創逾1年新高，收市報61元，升1.6%，港交所（0005）升0.5%，友邦（1299）升0.4%。

【15:08】

內地股市高收，上證收市報3273點，升20點，深成收市報11306點，升123點，滬深300指數收市報3963點，升37點，創業板指數收市報2270點，升32點。

【14:51】

亞太區股市高收，日股升220點，報33706點，韓股升17點，報2625點，台股跌46點，報17288點。

港股升幅擴大至逾300點，最新報20131點，升302點，國指升93點，報6866點，科指升60點，報4529點。

【14:12】

港股重上2萬點，最新報20097點，升268點，國指升84點，報6856點，科指升56點，報4254點。

阿里（9988）升3.8%，石藥（1093）升3.9%，領展（0823）升3.5%，九倉置業（1997）升3.3%，百威（1876）升3.2%，碧桂園服務（6098）升3%。

【09:26】

恒指最新報19915點，升86點，國指升31點，報6804點，科指升20點，報4218點。

阿里（9988）高開1.8%，最新報90.6元，騰訊（0700）最新報359元，高開1.1%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，報60.5元，友邦（1299）平開。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開0.4%，報18.56元。