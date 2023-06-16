滬深股市齊上揚　日股高收升220點｜持續更新

美國股市於周四（15日）反彈，其中道指勁升逾400點，重上34400點水平。不過今早亞太區股市走勢個別，其中日本股市早段跌逾百點。商品市場方面，油價及金價均向下。



【15:08】

內地股市高收，上證收市報3273點，升20點，深成收市報11306點，升123點，滬深300指數收市報3963點，升37點，創業板指數收市報2270點，升32點。

【14:51】

亞太區股市高收，日股升220點，報33706點，韓股升17點，報2625點，台股跌46點，報17288點。

港股升幅擴大至逾300點，最新報20131點，升302點，國指升93點，報6866點，科指升60點，報4529點。

【14:12】

港股重上2萬點，最新報20097點，升268點，國指升84點，報6856點，科指升56點，報4254點。

阿里（9988）升3.8%，石藥（1093）升3.9%，領展（0823）升3.5%，九倉置業（1997）升3.3%，百威（1876）升3.2%，碧桂園服務（6098）升3%。

【09:26】

恒指最新報19915點，升86點，國指升31點，報6804點，科指升20點，報4218點。

阿里（9988）高開1.8%，最新報90.6元，騰訊（0700）最新報359元，高開1.1%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，報60.5元，友邦（1299）平開。

內需及消費股方面，海底撈（6862）低開0.4%，報18.56元。