BlackBerry跌落神壇　竟因中國製造　西方電影負評欠邏輯｜林子傑

對於很喜歡創業故事的筆者來說，2023 年到目前為止，已經有三部講述至今依然影響我們生活的創業電影。

首先是”TETRIS”，講述了Henk Rogers如何在1988年一個展覽會上對蘇聯政府子公司開發的俄羅斯方塊一見鍾情，之後他賭上一切冒著生命危險前往冷戰時期的蘇聯，在排除萬難後，使俄羅斯方塊成為歷史上最受歡迎的電子遊戲之一的故事。 第二是根據真實事件改編的”Air”，講述了史上最成功的籃球鞋系列Air Jordan的起源。第三部“Blackberry”，講述世界上第一部智能手機的迅速崛起，和災難性崩潰的故事。

現時40-50 歲的讀者應該記得，在 2000 年初的香港，Blackberry不僅是一個可以接收電子郵件的電話，而且是一種身份的象徵，那個時候只有跨國公司的高級管理人員和投資銀行家才能擁有它。記得在2009年初，剛成為美國總統的奧巴馬挑戰了當時美國白宮的制度，才能保存他心愛的私人BlackBerry 手機。但隨著蘋果的觸摸屏 (touchscreen)技術在iPhone出現，BlackBerry 在短短數年間就突然消失了。“BlackBerry”電影在片尾提醒我們，在 2007 年的鼎盛時期，BlackBerry 控制了 45% 的手機市場，而今天，它是0%。

這些電影對投資者來說也是很好的提示，在科技日新月異的今天，如果行業領導者（market leader)跟不上最新技術或趨勢，它們也可以在瞬間失去其市場領導地位。

警告：以下包含Blackberry電影的劇透

BlackBerry KEY2 LE 的雙鏡頭是跟 KEY2 差距最大的一個範疇，不過以中階機來說鏡頭規格是不過不失。

“中國製造”

電影開始時，一家名為 Research in Motion (RIM) 的小型科技公司的首席執行官Mike Lazaridis 和他的朋友兼聯合創始人Douglas Fregin，向電訊公司推銷一種他們稱之為PocketLink 的產品，這是一款張手機、電子郵件和傳呼機功能三合一的革命性發明。在他們正等待電訊公司的業務主管時，Mike被房間裏的對講機發出煩人的嗡嗡聲分散了注意力。他迅速打開了對講機，並抓起一個回形針，將沒有安裝好的零件重新固定好，便消除了噪音，同一時間鄙視的表情掠過他的臉，並指出這些次貨都是中國製造的。

在整部電影中，Mike都討厭中國製造的任何產品，因為那意味著低劣的品質。 然而，當Blackberry面臨蘋果iPhone的挑戰時，Mike在北美洲有限的產能下，他沒法在當地開發新的產品並前往中國尋求新的產能。 在最後一幕， Mike打開了中國製造的BlackBerry，跟電影開始時對講機一樣，這些全新的BlackBerry在打開後也是同樣發出煩人的嗡嗡聲。 在這裏，電影在暗示Blackberry的沒落，很大程度是由於中國製造商的質量差，而不是BlackBerry的管理層沒法對抗或適應iPhone 的創新顛覆（innovative disruption）發明。

事實上，中國製造對蘋果 iPhone 的成功從一開始至關重要，據 CNN 稱，到今天85% 的 iPhone 仍然在中國生產。此外，在2007年10月的時候，RIM在中國分銷和生產計劃的消息公佈後，股價大幅上漲，曾短暫成為加拿大市值最高的上市公司。

根據筆者的觀察，近年隨著中美關係的越趨緊張, 西方媒體及電影對中國的負面評價將越來越普遍, 獨立思考將變得更加重要。Blackberry 電影就是一個好的例子！

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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