大AI概念股助推美股牛市　探究與90年代科網狂潮異同｜伽羅華

美國三大股指進入技術性牛市，標指突破4400點關，連升5周，較去年低位累升26%以上，納指報13689點，連升8周，較低位反彈超過三成。今輪美股升勢原因複雜，有夾空倉的助力，也與AI概念的大科技股帶動有關，然而，在全球需求仍然疲弱下，美股升勢極不均衡，投資者最關心的是它能站穩陣腳嗎？

美國史上有7次牛市，有4次從低位反彈兩成後，再升兩成，這是好友最雀躍的信息，而最近3次牛市，包括1990至2000年互聯網時代、2009至2019年大牛市、因疫情而迫使政府救市的2020年至2021年新冠瘋牛，全都是大科技股驅動，今輪由AI概念驅動的牛市亦不例外。

標指股兩極化超嚴重 中小盤接力成關鍵

當然，歷史不會簡單重複，而今次標普500指數的升勢非常集中在大科技股，蘋果公司、微軟、Alphabet、亞馬遜、Nvidia、Tesla及Meta今年股價平均上漲55%，其餘490多家公司同期平均漲勢為零，兩極化嚴重程度是前所未見，超買技術面暗示超大型科技股將暫緩上漲或回調，問題是中小盤股能否接力。

坊間對大科技股升勢給出多項因素，一是去年底開始科技股裁員潮，今年首季全球科企裁員16.9萬人，已超過去年總和，但同一時間科企亦擴大AI投資，例如微軟宣布第三季裁員1萬人，亦暫緩高管加薪及削減績獎金，但它宣稱會投資100億美元於OpenAI，事實上，其他科企都在AI賽道大灑金錢，顯然裁員節省的成本不足以彌補AI投入。

最近數據達人黃淑儀博士提出一個有趣的論點，她於5月6日博文指出，英國5月通脹是40年以來最高，達到9.1%，但企業利潤按年也增長25%，創50年以來最高。她說，就在消費者抱怨水電煤在內所有帳單的罵聲中，擁有信息不對稱優勢的企業以通脹為藉口大幅提價，從而謀取暴利，因為當全世界都對高通脹視為理所當然，人們對企業的加價行為便不會太反感。

英企趁高通脹大幅提價 利潤創50年新高

實際上，大企業的融資成本和對成本控制，遠遠優於中小企，最近中小企因區域性銀行危機被拒於融資門外，就算取得銀行借貸，融資成本也高於10厘，這更讓中小企難以在疫後復甦的經濟分一杯羹，造成企業利潤兩極化的表現，就是公司愈大，暴利愈深，更加導引資金流瘋湧進入大盤股的情況。

然而，這些推動大科技股股價向上的因素都屬於周期性，真正結構性推動今輪牛市的是AI技術的飛躍發展。在投資者眼中，大型科技股擁有強大AI人才庫、強大財力（AI是非常燒錢的玩意）及高效的市務推廣網絡，故此早期AI受惠股應該是它們，至於現階段押注二線科技股，風險相對大，萬一公司轉型AI失敗，對財力不太寬裕的可能是傷筋動骨，相比下，即便微軟投資AI有些阻滯，但它始終是隻現金牛，能夠讓投資者安心的押注。

今次AI技術所掀起的熱潮，很像90年代互聯網時狂潮，若我們回顧當時網絡走過的路，會發覺至今仍站在最尖端的都是一些應用類企業，而非基建類企業，例如當年互聯網興起之初，當時有多家新公司受到關注，一家是專營網絡基建的思科，一家是1995年上市的網景，它的瀏覽器市佔率曾經高達九成，另一家是網上賣書的亞馬遜。

互聯網狂潮三粒星 如今命途各異

20多年過去，互聯網興替頻繁，三家命途各異，思科依然做其網絡基建生意，市值2,200億美元，中規中矩，最具創意的網景命運卻最坎坷，它很快敗給微軟的IE瀏覽器，至1999年被AOL收購，至2006年其在瀏覽器市佔率僅剩1%，但IE最終也不敵Alphabet的Chrome，最不起眼的亞馬遜反而是如今的科網超巨頭，憑著電商及雲業務快速發展，亞馬遜市值很快達到萬億美元級別，充份反映互聯網的森林法則，只有適者能生存的道理。

若按照同樣思路，我們可否在AI熱潮尋找一些應用類股份？有人提出第一個問題，究竟GPU晶片霸主Nvidia是屬於應用類，還是基建類企業？筆者認為Nvidia業務更偏重於應用類。

Nvidia主力發展元宇宙的企業市場，藉提高合作方的工作效率而締造雙贏。公司旗下仿真模擬平台Omniverse為合作夥伴構建與現實作業環境相若的孿生體（Digital Twin），例如Nvidia可以為規劃中的新廠房建立數碼分身，模擬工人實際操作。另外，公司亦在GPU組件基礎上開發自動駕駛的軟體應用。

Nvidia未升完 Tesla破300美元或有機

由於掌舵人黃仁勳非常重視應用生態圈的建立，Nvidia所累積的技術壁壘更讓它成為一家有高度護城河的AI概念股。今年迄今Nvidia股價升近兩倍兼創歷史新高，上周五收報427.65美元，市值達1.05萬億美元，但即使如此，美銀分析師Vivek Arya認為它升勢未完。

那麼當年思科是否類比如今的台積電？有一點不錯台積電屬於基建類企業，但它的護城河遠高於思科，當年思科的網絡產品或可透過逆向工程被抄襲，如今台積電的晶片產品完全不會有被破解的風險，不過，台積電與對手的距離仍然有收窄的機會，要押注AI概念，台積電並非最佳選擇。

另一隻筆者最留意的是AI達人馬斯克，馬斯克曾經是早期組建OpenAI的推手，故此Tesla也是最早應用AI於自動駕駛、電動車規劃設計的公司之一，最近推特亦購入以千計GPU進行AI秘密項目，所以要在AI概念股尋寶，Tesla是不可能被忽略的股份，近日網上吹Tesla重上300美元，大家可拭目以待，若然成功，那麽今輪牛市不會是短命種。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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