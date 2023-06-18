散戶不夠恐慌港股或難大彈　恒指公司會燈死「中特估」？｜鄭昆侖

一週之前筆者指出中國5月份CPI通脹率偏慢（+0.2%）,反映消費力未有受惠疫後復常的因素,因此中國有減息托經濟的需要。除了多家國有銀行在6月8日宣佈將下調存款利率之外,上週中國人民銀行公佈將短期（7天）以及中期（12月）貸款下調利率。連筆者在一週之前也估得到中國減息是勢在必行，那麼市場內部份消息更加靈通的人仕也會「知道」的。至於「內線人」開始認定內地將會減息的時間點，這應該是5月底左右。就舉「最需要放水支援」的民企內房企業為例，碧桂園（2007）確實在5月31日見了中期底，股價從1.44港元回升至1.87港元水平（+29.8%）。

「弱」數據憧憬「放水」, 反而利好中短期大市表現

上週公佈的5月份城鎮年青人失業率數字，甚至升至20.8%的近幾年高位水平。其他5月份的行業數字也是弱於預期。正當人們開始由5月初的「五一長假期消費復甦預期」變為「5月底確認復甦不似預期」,那麼不坊便將想法變成「中央減息、出台政策」吧。

同時，近日多了大行以及經濟學家估計內地中央政府將會容許地方政府加大「專項債」的發行額度,中央政府有可能發行「特別國債」。如果發債是真的話，那麼用途有可能是拉動民間消費力吧。

中國商務部發言人束珏婷在6月15日指出，將推動出台支持恢復和擴大消費的系列政策措施。（李寧）

事實上,中國商務部發言人束珏婷在6月15日指出，將推動出台支持恢復和擴大消費的系列政策措施，促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業的高質量發展。

自從5月31日起計，內地體育股李寧（2331）已從42.00港元水平反彈至49.55港元水平（+17.9%）這亦配合中國當局有意「托消費」的政策方向吧。那當然，李寧的現價遠低於2021年9月中（約105港元）的股價水平。這反映了在2021年中以來恒大（3333）爆煲、中資資產大幅貶值、居民以及地方政府債務沉重等因素的影響,市場對「消費內循環」、「雙循環」等經濟模式的信心正在下降中。

自從5月31日起計，恒生指數亦由18,234點反彈至20,040點水平（+9.9%）。

散戶財演的「恐慌程度」遠不及22年10月底，今次的反彈或不用「預期太多」

無論如何，內地減息放水以及內需政策出台，對恒生指數的「提振力度」仍有待觀察。從市場情緒的角度去看,即使是2023年5月底大市的「恐慌程度」份遠不及2022年10月底。

2022年10月底，當時有外資大行將恒生指數的目標水平下調至12,000點。另外,當時幾乎大多數本地的財演專家、基金經理對後市的看法極為悲觀。在2022年10月30日的《輸四成「芬佬」籲離場 樂觀人變悲觀 或成大市反彈信號》文章,筆者當時已「清楚明白」地描述「市場悲觀慘況」。

另外曾被《彭博》評為「中國最精準策略師」的某一位對冲基金首席經濟學家,在2022年10月29日更加指出「現金不可恥亦有用」,亦認同當時的散戶投資者「現金為王（Cash is King）」的主流想法。

2022年10月28日恒生指數低見14,863點之後，不但沒有「直落12,000點」,反而出現強力反彈，挾升至2023年1月27日的22,688點（升幅達53%）。

相比之下,近幾個星期散戶以及財演專家未有表達「太過悲觀」的看法。相反，近期亦有本地証券行將恒生指數目標價設在22,000點水平（遠高於12,000點的2022年10月悲觀預期）。與恒生指數公司的看法相若,不少財演專家近期仍在推介「中特估」概念股，包括中資能源以及銀行股。

在今年5月份,恒生指數公司推出「恒生港股通中國國資央企指數（HSSCSOE）」，為投資者提供「中特估」股份的交易機會。

近幾個星期散戶以及財演專家未有表達「太過悲觀」的看法。（資料圖片）

財演以及恒指公司仍力推「中特估」概念，若只買中概股還是選其他版塊吧

筆者的愚見是國企指數（恒生中國企業指數）（HSCEI)原本就是一個「中特估」概念指數。只不過，恒生指數公司在2020年9月至2021年3月期間將大量的國有企業股份（包括中電信、中石油、中國神華、中信銀行）剔出指數, 並將大量科網股（包括阿里巴巴、美團、京東、快手）納入國企指數。

更「昏庸」的調動包括在2020年12月7日將中國恒大（3333）納入國企指數。2021年5月至9月份中國恒大的股價出現暴跌，之後停牌。

老老實實，如果沒有上述的成分股調動的話，那麼國企指數不單止不會太過波動,反而有可能受惠近月的「中特估」概念熱潮。

所以呢，近期恒生指數公司忽然看好，因此中資能源、保險以及銀行股等「中特估」概念股, 可以不作考慮。不是不信任中國當局的政策效用，而是恒生指數公司的「燈力」實在不容忽視呀。

在6月4日的《AI有「剛需」 工業5.0依賴人工智能 港股僅百度受惠？》文章，筆者當時指出百度（9888）是少數受惠生成式AI（Generative AI）發展的指數成份股。自從6月2日起計,股價已由130.5港元上升至145.1港元（+11.1%）。由5月31日起計,股價已由119.4港元上升至145.1港元（+21.5%）,期內表現勝恒指（+9.9%）以及李寧（+17.9%）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。