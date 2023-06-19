港股半日瀉314點 內房及物管股下挫 ATMJ全線向下｜持續更新
美國股市三大指數於上周五（16日）一同低收，今早亞太區股市偏軟，日本及韓國股市早段皆向下。商品市場方面，油價於亞洲交易時段回落逾1%。
【12:13】
港股半日跌逾300點，內房﹑物管﹑科技及體育用品股均向下。
恒指中午收市報19726點，跌314點，國指跌124點，報6708點，科指跌111點，報4122點，半日成交額535億元。
內房股表現疲弱，碧桂園（2007）跌5.9%，龍湖（0960）及中海外（0688）均跌2.4%，潤地（1109）跌1%。
物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌3.6%，融創服務（1516）跌4%，世茂服務（0873）跌3.4%，中海物業（2669）跌3.2%。
科技股處於弱勢，阿里（9988）跌3.8%，最新報88.1元，騰訊（0700）跌3.3%，美團（3690）跌3.6%，京東（9618）跌3.4%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）升不足0.1%。
航空股方面，國泰（0293）升1.3%。
【11:20】
港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19789點，跌250點，國指跌108點，報6724點，科指跌102點，報4130點。
九倉置業（1997）跌3%，騰訊（0700）及京東（9618）分別跌2.7%及2.4%。
電視廣播（0511，TVB）跌7%。
【10:35】
港股維持逾百點跌幅，恒指最新報19867點，跌173點，國指跌75點，報6757點，科指跌67點，報4166點。
體育用品股向下，李寧（2331）跌4.8%，安踏（2020）跌4.6%。
內房及物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌3.1%，碧桂園（2007）跌4.3%。
【09:55】
港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報19906點，跌134點，國指跌57點，報6775點，科指跌55點，報4177點。
阿里健康（0241）跌3.7%，阿里（9988）最新報89.95元，跌1.8%。
友邦（1299）上升1.2%，報82.75元，滙豐（0005）升0.7%，再創逾1年新高，報61.4元。
【09:28】
恒指低開56點，報19983點，國指低開27點，報6805點，科指低開28點，報4205點。
阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）及美團（3690）低開0.9%，小米（1810）低開0.7%。
資源股方面，神華（1088）高開0.4%，潤電（0836）高開0.8%。
金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開0.9%。