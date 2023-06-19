雙櫃台｜人民幣買港股今出爐　首批24隻全日成交1.6億元人民幣

港幣–人民幣雙櫃台模式」今日﹙19日﹚正式出台，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣直接買賣股票，甚至可作跨櫃台交易。

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總括而言，人民幣雙櫃台總成交額為1.6億元人民幣，其中中移動（80941）人民幣櫃台成交額為5,520萬元人民幣，升1.9%；騰訊（80700）人民幣櫃台成交額為3,660萬元人民幣，跌1.2%。商湯人民幣櫃台（80020）成交額為78.14萬元，升0.2%。

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首批納入「雙櫃台」中，三大巨頭，即騰訊（0700） 、阿里巴巴 （9988） 、中移動 （0941）半日成交額分別為2,800萬元、389萬元及3,700萬元。

另外，也有「港隊」入選「雙櫃台」，包括港交所﹙0388﹚、中銀香港﹙2388﹚、恒生﹙0011﹚、新地﹙0016﹚、友邦保險﹙1299﹚，半日成交額分別為221萬元、198萬元、53.2萬元、56.1萬元及22.68萬元。

雙櫃台模式下，相關股份的港幣及人民幣櫃台，屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，甚至可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號以「8」為首，共有5個數字。

港股雙櫃台模式將分階段推進，開通初期主要集中於香港或海外投資者。換言之，內地投資者暫無法立即透過港股通參與雙櫃台模式，市場早料人民幣櫃台交易量初期會偏低。港交所早前指出，港股通交易下的雙櫃台模式將在下一階段推行，但具體推行時間仍需等待進一步安排。