5月失業率維持於3%　住宿服務業失業率跌至3.5%

政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字（即今年3月至5月的臨時數字），3月至5月經季節性調整的失業率為3%，與2月至4月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。



與今年2月至4月比較，在3月至5月期間各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由2月至4月的3,655,900人，上升至3月至5月的3,673,800人，增加約17,900人。同期的總勞動人口亦由3,770,300人上升至3,787,000人，增加約16,700人。

失業人數（不經季節性調整）由2月至4月的114,400人下跌至3月至 5月的113,100人，減少約1,300人。3月至5月的就業不足人數為44,400人，與2月至4月的數字（44,500人）大致相若。

就業人數增加1.79萬人

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「隨着經濟復蘇，勞工市場繼續改善。今年3月至5月經季節性調整的失業率維持在3%的低位，與2月至4月相同。就業不足率亦維持1.2%不變。勞動人口及總就業人數均加快上升，分別增加16,700人和17,900人至3,787,000人和3,673,800人。失業人數進一步減少1,300人至113,100人。隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會在未來數月進一步改善。」

與上一個3個月期間比較，3月至5月各行業的失業率變動不一。與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。