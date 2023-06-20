中電逆市飆6%　內房股向下碧桂園瀉半成　港股跌259點｜持續更新

美國股市因假期而於周一（19日）休市，亞太區股市今早表現相對平靜。



【10:38】

港股最新報19653點，跌259點，國指跌117點，報6659點，科指跌89點，報4088點。

中電（0002）逆市升6%，最新報61元。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌5.1%，雅居樂（3383）跌4.3%。

金沙（1928）升1.2%。

【09:59】

人民幣弱勢，港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19688點，跌224點，國指跌96點，報6679點，科指跌67點，報4110點。

持有李寧（2331）逾10%股權的非凡領越（8032），曾高見1.57元，最新報1.53元，升6.25%。

【09:39】

發布多款人工智能（AI）產品的美圖（1357）今早延續升勢，曾高見3.29元，最新報3.12元，升9.5%，成交額為2.77億元。

港股跌幅擴大，恒指最新報19807點，跌105點，國指跌46點，報6729點，科指跌21點，報4156點。

【09:29】

恒指低開49點，最新報19863點，國指最新報6758點，低開17點，科指低開9點，報4168點。

騰訊（0700）低開0.9%，阿里（9988）低開0.2%，美團（3690）高開0.1%。

滙豐（0005）低開0.5%。