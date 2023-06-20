阿里張勇將退任　股價跌1%　港股跌幅午後維持逾300點｜持續更新

美國股市因假期而於周一（19日）休市，亞太區股市今早表現相對平靜。



【13:31】

港股維持逾300點跌幅，最新報19587點，跌325點，國指跌139點，報6636點，科指跌107點，報4070點。

阿里（9988）宣布主席兼首席執行官張勇，將於今年9月10日退任。阿里最新報88.65元，跌1.2%。

其他科技股方面，騰訊（0700）跌2.2%，美團（3690）跌4%，京東（9618）跌3.2%。

【12:44】

港股續處於弱勢，今早更曾失守19600點，半日跌逾300點。

恒指中午收市報19609點，跌303點，國指跌131點，報6654點，科指跌106點，報4071點，成交額為435億元。

內房股續成為投資者沽貨對象，碧桂園（2007）跌5.7%，龍湖（0960）跌5%，融創（1918）跌4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.5%，融創服務（1516）跌4.2%，萬物雲（2602）跌4.4%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌5.4%，潤啤（0291）跌1.4%，安踏（2020）跌2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌3.7%，小米（1810）跌3.7%，京東（9618）跌3%，美圖（1357）逆市飆8.4%。

滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌2%，友邦（1299）跌1%。

【10:38】

港股最新報19653點，跌259點，國指跌117點，報6659點，科指跌89點，報4088點。

中電（0002）逆市升6%，最新報61元。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌5.1%，雅居樂（3383）跌4.3%。

金沙（1928）升1.2%。

【09:59】

人民幣弱勢，港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19688點，跌224點，國指跌96點，報6679點，科指跌67點，報4110點。

持有李寧（2331）逾10%股權的非凡領越（8032），曾高見1.57元，最新報1.53元，升6.25%。

【09:39】

發布多款人工智能（AI）產品的美圖（1357）今早延續升勢，曾高見3.29元，最新報3.12元，升9.5%，成交額為2.77億元。

港股跌幅擴大，恒指最新報19807點，跌105點，國指跌46點，報6729點，科指跌21點，報4156點。

【09:29】

恒指低開49點，最新報19863點，國指最新報6758點，低開17點，科指低開9點，報4168點。

騰訊（0700）低開0.9%，阿里（9988）低開0.2%，美團（3690）高開0.1%。

滙豐（0005）低開0.5%。