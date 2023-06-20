阿里﹕張勇將於9月10日退任主席及CEO　淘天集團董事長將接任CEO

阿里巴巴（9988）出現高層人事變動，主席及首席執行官張勇，將於今年9月10日退任這2個職位。其中主席一職由現任副主席蔡崇信接任，首席執行官職務由淘天集團董事長吳泳銘接任。



公司指出，張勇將會繼續擔任阿里雲董事長兼首席執行官。

公司於公告內指出，衷心感謝張勇多年來為阿里巴巴集團發展作出的卓越貢獻，以及他面對過去數年前所未有的不確定性對公司業務的影響時所展現出的非凡領導力。

公司又指出吳泳銘是阿里巴巴集團創始人之一及阿里巴巴合夥人，自2023年5月起出任淘天集團董事長。在阿里巴巴於1999年成立之初，吳泳銘擔任技術總監。自2004年12月起，他擔任支付寶首席技術官，2005年11月擔任我們變現平台阿里媽媽業務部總監，並於2007年12月起晉升為阿里媽媽集團總經理。於2008年9月，他擔任淘寶首席技術官，並自2011年10月起擔任阿里巴巴集團搜索、廣告及移動業務的負責人。吳泳銘自2015年4月至2021年10月出任於香港聯交所主板上市的阿里健康（0241）董事，並於2015年4月至2020年3月擔任阿里健康董事長。

公司又指出，自2014年9月至2019年9月，吳泳銘擔任阿里巴巴集團董事會主席特別助理。2015年8月，吳泳銘創建了元璟資本，一家專注於投資先進技術、企業服務和數字醫療的風險投資公司。他於1996年6月畢業於浙江工業大學信息工程學院。