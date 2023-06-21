恒指跌勢擴大至逾400點 李寧瀉7.3％ 京東挫4.5%｜持續更新
美國股市於周二（20日）假期後復市，受到全球經濟前景滿布陰霾拖累，三大指數更低收，其中道指更一度跌穿34000點，全日跌245點。亞太區股市今日（21日）早段走勢個別，其中日股上揚，韓股回軟。
【13:40】
恒指跌勢在午後擴大至逾400點，最新報19194點，跌412點，國指最新報6499點，跌155點，科指跌103點，報3972點。
體育用品股下跌，李寧（2331）跌7.4%，安踏（2020）跌5.9%。
科技股方面，京東（9618）及美團（3690）均跌4.5%。
能源股表現較佳，中石油（0857）升1.7%。
【12:16】
人民幣續尋底，拖累港股半日曾跌逾400點，一度失守19200點。
恒指最新報19233點，跌373點，國指跌138點，報6516點，科指跌90點，報3984點，成交額為525.6億元。
醫藥股表現疲弱，藥明生物（2269）跌4%，半日跌37.2元，藥明康德（2359）瀉7%，金斯瑞生物科技（1548）跌2.4%，康方生物（9926）跌3.3%。
科技股方面，阿里（9988）跌3.5%，報85.3元，美團（3690）跌3.6%，騰訊（0700）跌3%，小米（1810）跌2.4%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1.2%，港交所（0388）跌1.1%。
電動車股逆市上揚，小鵬（9868）升3.9%，報44.2元，蔚來（9866）獲中東投資者入股，升5.2%，理想汽車（2015）升3.6%，比亞迪（1211）中午收市報263元，無升跌。
體育用品股再次下瀉，李寧（2331）跌7.3%，安踏（2020）跌5.4%，特步（1368）跌4.1%。
【10:54】
恒指最新報19256點，跌350點，國指跌128點，報6526點，科指跌85點，報3989點。
藥明生物（2269）未止瀉，最新報37.05元，挫4.4%。
阿里（9988）險守85元，最新報85.15元，跌3.6%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%。
【09:27】
恒指低開301點，報19305點，失守250天平均線（最新處於19543點），科指低開88點，報3986點，國指低開108點，報6546點。
科技股表現疲弱，阿里（9988）低開3.5%，騰訊（0700）低開2.4%，美團（3690）低開2.5%，京東（9618）低開3.3%。
滙豐（0005）低開1.3%，友邦（1299）低開1.9%。
內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%。