電盈旗下OTT業務黃Viu獲Canal+斥2億美元　購入26.1%股權

電訊盈科（0008）旗下OTT業務Viu（俗稱黃Viu）獲法國付費電視運營商Canal+，斥資2億美元入股，Canal+將持有VIU的26.1%股權。



電盈指出於今日（21日）Viu與Canal+訂立股認購協議，Canal+將認購總金額為3億美元的Viu股份，每批次認購須滿足或獲豁免若干條件。根據股份認購協議的條款，首次完成已於同日作實，Viu已按發行價11.3美元，向Canal+發行1,770.1萬股，涉資2億美元。完成後電盈與Canal+將分別持有Viu約73.9%權益及26.1%權益。

根據股東協議，待Canal+完成股本投資總額後，Canal+有權行使期權收購電盈持有場Viu股份。完成有關行使權後，Canal+於Viu已發行股本總額中的股權的百分比按全面攤薄基準等於51%。

電盈指出與Canal+合作，是對Viu在亞洲﹑中東及南非視像串流市場的領先地位及末來重大增長埶會的心認可。憑藉逾6,600萬名每月活躍戶，及逾1,200萬名付費用戶，Viu在東南亞持續穩居為國際性及區域性視像串流平台的第一，按訂戶計位列前三。