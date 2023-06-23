國泰航空5月載客逾140萬人次　今年續錄得經營正現金流

國泰航空﹙0293﹚公布今年5月份客、貨運量數據，反映公司在重建香港國際航空樞紐的航班網絡方面進度良好。

國泰航空於 5 月份載客141.79萬人次，較2022年同月增加2,345%。收入乘客千米數按年上升1,664%。乘客運載率增加 24.7 個百分點至 85.1%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 1,152%。

在 2023年首五個月，載客人次較去年同期增加3,281%，運力上升1,786%，而收入乘客千米數則上升 3,062%。

國泰航空於 5 月份運載約10.98萬公噸貨物，較去年同月增加18.8%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，,以致貨運運力大幅下降。

月內的貨物收入噸千米數按年增加 73.4%，運載率下跌 14.2 個百分點至61.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 113.6%，在 2023 年首五個月,載貨量較去年同期增加 28.2%，運力增加 154.6%，而貨物收入噸千米數則上升 107.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示︰「我們對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量。在重建航線網絡方面，除早前已公布將於今年 8 月及 10 月分別恢復約翰內斯堡及芝加哥航班外，我們亦將於今年 12 月 16 日至明年 2 月29 日期間，恢復每周三班往返新西蘭基督城的季節性航班。」

她續指，國泰集團的航空業務表現 錄得強勁的反彈 ，現金流持續改善 ，集團繼2022 年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。此外，集團於 2022 年全年業績報告書，提及一項視作出售中國國際航空股份（由18.13%減持至16.26%）而產生估計約 19 億港元的一筆過非現金收入，將會在 2023 年上半年確認。因應上述因素，以及聯屬公司延遲三個月發表的業績報告帶來的抵銷效應，我們預計集團仍將於 2023 年上半年錄得綜合盈利。