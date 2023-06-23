港股午後跌近400點　美團插逾3%　新創建中途停牌｜持續更新

英倫銀行及挪威央行加息超乎市場預期。美國聯儲局主席鮑威爾表明今年可能再加息兩次，美股在科技股帶動下個別發展。港股周四假期休市，內地股市今日繼續假期休市，北水暫停。



【13：11】港股跌近四百點

港股午後初段跌356點，報18861點；科指跌2.5%，報3862點。

美團（3690）最新跌逾3%，阿里巴巴（9988） 、騰訊（0700）跌逾1%。

新創建（0659）中途停牌，停牌前報7.99元，升6.7%，成交9921萬元，今早曾破頂高見8.08元。

【12：00】港股半日跌373點

恒指半日跌373點，報18845點，成交369億元。科指跌2.6%，報3857點。

ATM跌逾1%至3%，新能源汽車股下挫，小鵬汽車（9868）跌近一成，蔚來（9866）跌逾7%，理想汽車（2015）跌逾3%。

【11：28】離岸人民幣持續下挫

離岸人民幣兌美元進一步下跌，更跌穿7.22水平，最低曾見7.2236兌一美元，最新報7.2223兌一美元。

恒生指數最新報18,850點，跌367點；國企指數報6,373，跌132點。

【10：28】港股跌近300點

港股跌268點，報18950點；科指跌1.77%，報3891點。

ATM齊插，阿里巴巴（9988）跌0.83%，騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）跌逾2%。

新能源汽車股普跌，小鵬汽車（9868）跌逾7%，蔚來（9866）跌近6%，理想汽車（2015）跌逾2%。

維他奶（0345） 績後一度跌逾12%，早段低見10.36元，現仍插近12%，報10.86元，成交額2668萬元。

【09：39】港股挫近300點

港股失守19000點，恒指現報18941點，挫277點或1.44%；國指報6408點，挫97點或1.5%；科指挫71點或1.81%，大市成交額72億元。

新奧能源﹙2688﹚、中生製藥﹙1177﹚及招行﹙3968﹚齊瀉逾2%，為表現最差藍籌股。

維他奶（0345） 績後一度跌逾12%，早段低見10.36元，現仍插近一成，報11.1元，成交額1591萬元。

【09：20】港股低開83點

港股低開83點，報19135點；科指低開0.42%，報3944點。

阿里巴巴（9988）升0.35%，騰訊（0700）跌0.12%，美團（3690）跌逾1%。

新能源汽車股普跌，小鵬汽車（9868）跌近5%，蔚來（9866）跌逾2%，理想汽車（2015）跌0.59%。