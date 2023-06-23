MPF｜積金評級：6月人賺6600元　上半年美股基金表現最好

上半年過去，據強積金研究機構積金評級預計，強積金於6月份平均投資回報約為4.26%，（以「積金評級所有基金表現指數」計算），上半年累計投資回報約為4.56%。

機構估計，6月份強積金投資總收益估計約為309億港元（或相等於 469 萬名成員平均投資收益約為6,600港元）；首6個月累計投資總收益估計約為332億元（即每位成員平均累計投資收益約為7,100港元）。

計入投資回報及6月份供款後，估算強積金總資產截至6月底約為 1.113 萬億元（即年初至6 月底增加約614.6億港元），或相等於平均賬戶結餘約為237,000元（較上月增加約7,400元，今年至今累計增加約13,100元）。

積金評級指，美股基金是今年至今表現最好的強積金資產類別，至於香港及中國股票基金表現不佳，年初至今回報僅0.27%，遠差過美股基金的14.67%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，儘管強積金上半年表現穩健，但如香港及中國股票基金沒有錄得負回報，表現可能會更出色。因此，強積金最大的資產類別成為上半年表現的最大阻力。2023 年開始時，大家對內地經濟持樂觀態度，但這種樂觀情緒已變成對經濟增長放緩的擔憂。