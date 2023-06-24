三藩市儲銀行長指年內加息2次合理　亞特蘭大儲銀行長不支持加息

美國聯儲局在年內擬再加息2次，有聯儲銀行行長指出若年內加息2次屬合理。三藩市聯儲銀行行長戴利指出，若年內再加息2次屬合理預測，又指出加息步伐需按照數據，並可能以緩慢方式進行。



明年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的戴利，接受《路透》訪問時指出，據其判斷緩慢加息是審慎做法，亦可以讓當局達致目標，通脹升幅放緩亦是當中原因。

戴利指出聯儲距需要平衡過渡收緊或收緊力度不足的風險，用6周時間作評估合宜。對於加息時間表，其本人共無持有明確取態。

亞特蘭大儲銀行行長重申不支持再加息

不過亦有聯儲銀行行長對再加息作出異議。亞蘭特大聯儲銀行行長博斯蒂克重申，聯儲局年內不應再加息，惟指出當局首要任務為壓抑通脹，認為當局可以不在嚴重影響勞動市場情況下將通脹回落。

他亦指出要將通脹壓低至聯儲局的2%目標水平不容易，核心消費支出（PCE）通脹目標可能要到2024年底﹑甚至2025年才能達標，又預期當地失業率將從低位回升。

對於美國經濟前景，他指出當地銀行實際上仍非常強大，可是仍有機會出現信貸風險，或對房地產領域構成風險。預料金融標準在夏季收緊，而更嚴緊的標準會導致經濟放緩。