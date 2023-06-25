拜登政治戲言玩串中美派對　亞洲政治市表難反映基本面｜伽羅華

全球股市表現愈來愈政治化，今年與美國友好的地區股市表現可圈可點，受人民幣洗禮的港股卻乏善可陳，特別是美國國務卿布林肯與國家主席習近平會面後，港股一瀉千里，全周累跌5.7%，跌幅是今年3月10日以來最傷，市值蒸發2,000億美元，反映投資市場中美高層平淡的會面感到沮喪。

市場原本憧憬布林肯訪華會放軟對中國的打壓，又或者北京會乘勢推出更多刺激經濟及房地產的措施，但令人失望的是兩種有利中國經濟的情景均沒出現。

港股步履蹣跚爬升至兩萬點樓上，實拜微軟創辦人蓋茨訪華、國家隊入場沖喜所賜，破兩萬實屬假突破，隨後美國總統拜登戲稱習主席為「獨裁者」，將中美高層難得的會面成果消弭於無形，而人幣疲態畢露，更是壓垮港股最一根稻草，原指望借港幣人幣雙櫃股出台炒一轉的北水，很快棄甲曳兵敗走，上周五穿萬九關，報18,889點，若人幣弱勢持續，第三季港股見萬七的機會非常大。

中國為挽救疲弱經濟迫不得已減息，進一步助長資金外流，沒有足夠外匯支撐，人幣匯價前景不妙。﹙資料圖片﹚

人幣疲軟 港股第三季見萬七機會大

今年港股大幅跑輸其他地區股市，是結構性問題，中美關係緊張，就算拜登遲遲未拋出禁止美國投資者投資中國科技公司的辣招，但中國下月實施的《反間諜法》早已將外資嚇破膽，響應七國集團於廣島倡議的號召「去風險化」，若單從敏感尖端科技而言，脫勾與去風險化是沒有分別，首當其衝的是中國外貿急轉直下，對人幣構成重壓，讓中概股更加沒吸引力。在人幣及中概股螺旋式下跌下，外資對中國市場愈發擔憂。

按美元計價，中國5月出口按年轉跌是個不好兆頭，由4月升8.5%急插7.5%，進口則連跌三個月，最重要的是貿易順差大幅收窄16.1%至658.1億美元，少過預期的順差954.5億美元。貿易順差收窄與中美貿易大幅縮水有關，還有更致命的是，當全球進入加息周期，中國為挽救疲弱經濟迫不得已減息，進一步助長資金外流，沒有足夠外匯支撐，人幣匯價前景不妙。

與中國股市剛好相反，衰足三十年的日股突然發威，正好印證「三十年河東，三十年河西」的上聯，是否應驗下聯就要看中國政府能否力挽狂瀾。

衰足三十年 日股今年連升十周

隨着中美緊張關係膠著，資金為規避風險，紛從中國撤資轉投日本，日股一度連升10周，並於本月中創下33,706點的33年新高，雖然十連升斷纜，上半年已累升25.6%，就算扣除期內圓匯兌美元的8.7%跌幅，實際仍有17%升幅，單從日本經濟數據看，日股是否配得上如此強勢是受到質疑，但外資盲目看好日本經濟卻是不爭的事實。

一向看好中國市場的貝萊德，也開始預警情況不妙，雖然這家管理著約9.1萬億美元資產的基金管理公司配置於日股的資金仍低（underweight），但首席執行官Larry Fink的言論處處透露資金正遠離中國市場。

Fink說，觀察到資金從中國股市轉向日股的趨勢，投資者不但擔心當前中國經濟放緩，還有地緣政治風險，以及對中國中長期增長放緩的擔憂。他揚言中國疫後經濟沒有達到預期的復甦，內地居民對未來前景感到不安，寧願減少消費和增加儲蓄，儲蓄率由35%急升至50%。

巴郡於本月再度增持日本五大商社丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事和伊藤忠的持股，這些商社股票已全創歷史新高。﹙資料圖片﹚

貝萊德看淡中國GDP破五是時間問題

中國政府將今年經濟增長目標定在5%左右，Fink則認為中國不可能中長期保持5%的年增長率，不少華爾街大行對此深有同感，紛紛調低今年中國經濟增長預測，最新加入看淡的是高盛，將原來6%經濟增長目標下調至5.4%，而瑞銀及野村早前已分別將增長目標下調至5.2%及5.1%，經濟失去動力，首當其衝的是人民幣匯價，今年以來人幣已累跌4.2%，上周離岸人幣匯價一度跌穿1美元兌7.2關，若今年人幣見8，中國經濟增長破五是大概率事件。

人幣疲弱還有一個原因，就是中國政府為了去美元化，允許巴西、阿根廷及俄羅斯等貿易夥伴以本幣結算，並且給與巨額人幣信貸，這些國家私下預支人幣信貸到香港離岸市場換成外匯，而非入市購買人幣國債，結果離岸人幣一沉不起，這是搬起石頭砸自己的腳，當務之急是禁止外資將非貿易融資換成外匯，必須在中港市場投資人民幣資產。

Fink說日股有可能成為「贏家」，其實真正贏家是股神巴菲特。巴郡於本月再度增持日本五大商社丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事和伊藤忠的持股，平均都超過8.5％，這些商社股票已全創歷史新高。雖然單憑外資買入，不足以支持日股長期升勢，需要本土投資者加入買貨行列，但資本市場友好氛圍有利日企再投資信心，從而刺激日本經濟走上正軌。

日印韓經濟受惠外商撤資中國

除了日股發威外，印度股市及韓股今年表現不俗，剛好這三個國家都受到美資追捧，資金看好三國經濟表現，某程度是因為外資於中國建立的供應鏈有可能大重組而受惠，至於日印韓三地經濟會否有真正受惠，暫時屬未知之數，但是這願景正影響全球股市表現，就是中概股受壓，這三地股市不是創歷史新高，便是近年高位。

以印股為例，今年上半年印度孟買指數累升5.8%，上周四剛創下63,384點新高，時間剛好是印度總理莫迪在美進行國事訪問，是高規格的接待莫迪推高了股市，還是印度真的可以代替中國世界工廠的功能？

當然，要在未來五年物色一個可代替中國生產基地的國家是不現實的想法，這也是歐洲商界處身最尷尬的境地，但找不到百分百代替品，不代表外商撤資中國的勢態會慢下來。根據歐盟中國商會對會員的民調，64%的歐洲企業主認為， 在中國做生意要比過去任何時間艱困，去年有三成歐企的營業額下跌，這是以往前所未有，這可能正是中國政府是否重新檢討對外資不友善的態度。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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