港股再度轉跌　京東挫逾2%　潤電逆市飆6%｜持續更新

俄羅斯於上周末曾出現僱傭兵瓦格納集團發生「兵變」，前鋒部隊更一度推進至與莫斯科距離約200公里。事件至香港時間周日（25日）出現戲劇性轉變，最終以瓦格納集團部隊返回基地等方式平息。環球資本市場今日（26日）重開，其中亞太區股市﹑商品及外匯市場於亞洲交易時段未見太大變化。



【10:46】

港股走勢再度逆轉，最新報18787點，跌102點，國指跌22點，報6372點，科指跌23點，報3855點。

潤電（0836）逆市飆升6%，小米（1810）升5.5%，創科（0669）升2.8%。

京東（9618）跌2.3%，中芯（0981）跌2.8%。

【09:51】

港股轉升，恒指最新報18964點，升74點，科指升32點，報3911點，升32點，國指升40點，報6435點。

阿里（9988）升0.4%，美團（3690）升0.9%，騰訊（0700）跌0.7%。

友邦（1299）跌1.7%，港交所（0388）跌0.4%。

【09:28】

恒指低開44點，報18845點，國指低開9點，報6384點，科指跌15點，報3864點。

阿里（9988）低開1.1%，美團（3690）低開0.2%，騰訊（0700）低開0.4%。

金礦股走勢個別，招金（1818）高開1.7%，紫金（2899）及山東黃金（1787）均平開。

油股方面，中海油（0883）平開，中石油（0857）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）低開1.2%。

【08:41】

亞太區股市早段偏軟，日股跌108點，報32673點，澳洲股市最新報7084點，跌14點，韓股則輕微上揚，最新報2572點。

商品市場方面，紐約期油最新報69.76美元，升0.87%，布蘭特期油最新報74.51美元，升0.89%；金價方面紐約期金每盎司最新報1,935.8美元，升0.32%，現貨金最新報1,925.7美元，升0.23%。

美匯指數最新報102.74，跌0.16%。