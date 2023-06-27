紐約聯儲銀行行長發聲　指恢復物價穩定至關重要

聯儲局第三號人物﹑兼於公開市場委員（FOMC）內擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯指出，在當前全球高通脹環境下，世界各國央行一直採取有力及果斷行動以恢復物價穩定。



他明言恢復物價穩定至為重要，因為這是持續的經濟及金融穩定的基礎，惟並無談及貨幣政策及美國經濟近期前景。

目前從利率期貨顯示，聯儲局在7月議息會議恢復加息0.25厘機會為77%。

IMF料央行續加息壓通脹

另一方面國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Copinath）指出，市場人士對全球通脹回落至央行目標水平的時間表過於樂觀。當市場人士意識到情況有變時，金融市場可能出現較大動盪。

她出席活動時指出，縱使名義通脹開始回落，但是服務業通脹壓力大，令到通脹回落時間可能較市場預期為長，將迫使央行須長時間維持貨幣緊縮政策，以壓抑經濟增長及拖慢物價升幅。她又指出市場人士對通脹評估過於樂觀，並無作出充份準備。一旦意識到通脹走勢較預期頑固，金融市場勢出現較大動盪。

她預期央行或須容忍物價以較慢速度回落，以換取金融市場不遭受重創，惟仍須要實施緊縮措施，直至央行回落至央行目標水平。