人民幣反彈　離岸價揚220點　恒指升幅擴大至近280點｜持續更新

美國股市於周一（26日）受到央行擬繼續加息，及俄國瓦格納集團於周末發生兵變影響而低收，其中反映科技股走勢的納指，跌幅逾1%。今日（22日）亞太區股市早段表現疲弱，其中日股下挫逾300點，台股及韓股均向下。



【10:10】

人民幣轉強，在岸價最新報7.2195，升181點子。

離岸價最新報7.224，升220點子。

每百港元兌人民幣最新報92.39。

恒指最新報19073點，升278點。

【09:48】

港股升幅擴大兼收復19000點，恒指最新報19001點，升207點，國指升68點，報6440點，科指升60點，報3932點。

新世界（0017）升7%，碧桂園服務（6098）升2.2%，潤啤（0291）升1.9%。

【09:28】

恒指高開57點，報18851點，國指高開14點，報6386點，科指高開16點，報3889點。

阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）平開，報332.8元，美團（3690）低開0.5%，小米（1810）高開0.8%。

滙豐（0005）高開0.7%。

周一已公布業績的歐舒丹（0973）但開5.8%，報21.25元。

地產股方面，新世界（0017）將出售旗下新創建（0659）股權予周大福控股，最新報21.4元，飆9.6%。