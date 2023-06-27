港股升幅午後擴大至逾300點　內房股上揚　龍湖飆6.6%｜持續更新

美國股市於周一（26日）受到央行擬繼續加息，及俄國瓦格納集團於周末發生兵變影響而低收，其中反映科技股走勢的納指，跌幅逾1%。今日（22日）亞太區股市早段表現疲弱，其中日股下挫逾300點，台股及韓股均向下。



【13:23】

港股升幅午後略擴大，最新報19096點，升302點，國指升116點，報6488點，科指升86點，報3959點。

內房股上揚，龍湖（0960）升6.6%，碧桂園（2007）升5.8%。

【12:39】

港股反彈，今早曾升近300點，高見19112點。科技股更為今早大市上升動力。

恒指中午收市報19086點，升292點，國指報6489點，升111點，科指升86點，報3958點。

科技股上揚，阿里（9988）升2.5%，報85.3元，騰訊（0700）升2.4%，美團（3690）升1.7%，小米（1810）升1.3%，京東（9618）升2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，港交所（0388）升1.1%，友邦（1299）升2.1%。

地產股方面，新世界（0017）升5%，報20.5元，嘉里（0683）升3.4%，長實（1113）升0.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）逆市跌1.4%。

【10:10】

人民幣轉強，在岸價最新報7.2195，升181點子。

離岸價最新報7.224，升220點子。

每百港元兌人民幣最新報92.39。

恒指最新報19073點，升278點。

【09:48】

港股升幅擴大兼收復19000點，恒指最新報19001點，升207點，國指升68點，報6440點，科指升60點，報3932點。

新世界（0017）升7%，碧桂園服務（6098）升2.2%，潤啤（0291）升1.9%。

【09:28】

恒指高開57點，報18851點，國指高開14點，報6386點，科指高開16點，報3889點。

阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）平開，報332.8元，美團（3690）低開0.5%，小米（1810）高開0.8%。

滙豐（0005）高開0.7%。

周一已公布業績的歐舒丹（0973）但開5.8%，報21.25元。

地產股方面，新世界（0017）將出售旗下新創建（0659）股權予周大福控股，最新報21.4元，飆9.6%。