內地要求中資企業境外掛牌須報備　ASIFMA︰冀中證監提供解決方案

中證監在今年3月實行新規，擬境外上市的內地公司須向當局報備。成員包括外資投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）最新反映，不少投行﹑法牛律和審計專業人士對最新規定的界線感到模糊，期望中證監可以提供解決方案。



ASIFMA股票及交易後部董事總經理趙蔭人指出，中證監現要求協助於海外上市的專業團隊，在企業於上市後3日內正式承諾保證工作屬「真實﹑準繩﹑完整」，令投行﹑律師及會計師都感到非常緊張。

趙蔭人指出中證監要求投行其他專業團隊將境內完成工作底稿，保存於境內，但有關工作底稿定義不明確﹑投行及律師均不清楚應由哪方負責保存，而有關做法或違反紐約或香港證券監管要求，坦言「這對中國不利，對有需要尋求國際資本的中國企業不利」。

趙蔭人指出該會近期已向中證監表達關注，而當局表示認知到新規定帶來的挑戰，並承諾提供解決方案。他亦引述中證監指出，內地與香港監管機構將會商議有關議題，對解決問題感樂觀。

證監會中介機構監察科總監黃守輝出席ASIFMA中國資本市場論壇時指出，新規由中證監設定，該會難就新規代為評論，重申兩地證監有諒解備忘錄，而證監會才是保薦人前線監管者。

黃守輝續稱，據中證監網站資料，當局至5月底已收到41家有意香港上市、9家有意美國上市的內地企業報備，其中兩家已完成程序。他又指出新制度可以讓海外投資者更安心企業合規，而不再是依賴依賴法律團隊提供的意見來評估合規水平。