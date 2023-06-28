恒指維持窄幅波動　最新跌10點　內房股上揚｜持續更新

美國股市於周二（28日）反彈，其中道指曾迫近34000點，反映科技股走勢的納指更跑贏道指。亞太區股市方面，日股反彈早段揚逾百點，韓股則回落。商品市場方面，油價及金價均上揚。



【14:11】

港股維持窄幅上落，恒指最新報19138點，跌10點，國指升4點，報6509點，科指升10點，報3982點。

內房股延續上日升勢，龍湖（0960）升1.4%，中海外（0688）升2.5%。

【12:41】

港股交投淡靜，半日成交額不足400億元。

恒指中午收市報19122點，跌25點，國指跌6點，報6498點，科指跌1點，報3970點。

醫藥股表現疲弱，中生製藥（1177）跌3.4%，藥明生物（2269）跌3.3%，翰森製藥（3692）跌2.8%，石藥（1093）跌1.9%。

消費股方面，周大福（1929）跌1.8%，六福（0590）瀉15.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）升0.5%。

滙豐（0005）升0.6%。

【11:11】

港股轉升，恒指最新報19193點，升45點，國指升19點，報6549點，科指升16點，報3988點。

【10:28】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19047點，跌100點，國指跌35點，報6468點，科指跌41點，報3931點。

新世界（0017）跌2.2%，報19.24元，長實（1113）跌0.3%，新地（0016）跌0.9%。

【09:36】

保利文化（3636）獲提私有化，今早曾高見8.56元，抽升71.2%，最新報8.4元，飆68%。

另一間獲提私有化的達利食品（3799），最新報3.56元，升30.9%。

恒指最新報19071點，跌76點。

【09:26】

恒指最新報19099點，低開48點，國指最新報6481點，低開23點，科指最新報3967點，低開4點。

騰訊（0700）低開0.4%，股價最新報340元，阿里（9988）低開0.9%，報84.65元，美團（3690）低開0.7%。

滙豐（0005）高開0.2%，報60.6元。

新世界（0017）平開，報19.68元，新創建（0659）平開。

達利食品（3799）獲提私有化，今早高開32%，報3.59元。