人民幣續處弱勢　累港股半日挫301點　醫藥股受壓｜持續更新

聯儲局等三大歐美央行行長表示續加息，美國股市於周三（28日）偏軟，其中道指跌74點。亞太區股市方面，日股受到央行行長植田和男指出會繼續放水，今日（29日）早段揚逾200點。



【12:17】

港股續受人民幣弱勢拖累，半日跌逾300點，成交額略多於400億元。

恒指最新報18870點，跌301點，國指跌109點，報6411點，科指跌75點，報3926點，成交額406.8億元。

醫藥股再處於弱勢，藥明生物（2269）跌5.4%，中生製藥（1177）跌2.6%，石藥（1093）跌2.1%。

體育用品股亦受壓，安踏（2020）半日瀉4.2%，報79.95元，李寧（2331）跌5.2%，特步（1368）跌1.6%。

物管股亦成為投資者沽貨對象，碧桂園服務（6098）跌5.6%，融創服務（1516）跌6%，中海物業（2669）跌2.8%，華潤萬象（1209）跌2.7%。

內房股為投資者沽貨對象，碧桂園（2007）跌4.8%，龍湖（0960）跌1.8%，潤地（1109）跌2.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌0.7%，美團（3690）跌2.8%。

【10:54】

港股跌幅擴大至229點，報18942點，國指跌83點，報6438點，科指最新報3938點，跌63點。

藥明生物（2269）跌4.8%，百威亞太（1876）跌4.5%，碧桂園服務（6098）跌4.2%。

京東（9618）跌3.2%，百度（9888）跌2.9%。

【09:58】

太古（A 0019）（B 0087）向母公司出售美國可口可樂業務，並計劃向股東派發特別息。太古A最新報61.2元，升5.8%；太古B最新報9.9元，升7.6%。

恒指曾失守19000點，最新跌153點，報19018點。

【09:49】

恒指轉跌，最新報19048點，跌123點，國指跌48點，報6472點，科指跌39點，報3962點。

京東（9618）跌1.6%，阿里（9988）跌1.3%。

【09:29】

恒指高開8點，報19180點，國指低開2點，報6518點，科指低開6點，報3995點。

阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）高開0.8%。

滙豐（0005）平開，報60.85元。