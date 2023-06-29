港股跌幅擴大至逾200點　藥明生物與百威皆超過4%｜持續更新

聯儲局等三大歐美央行行長表示續加息，美國股市於周三（28日）偏軟，其中道指跌74點。亞太區股市方面，日股受到央行行長植田和男指出會繼續放水，今日（29日）早段揚逾200點。



【10:54】

港股跌幅擴大至229點，報18942點，國指跌83點，報6438點，科指最新報3938點，跌63點。

藥明生物（2269）跌4.8%，百威亞太（1876）跌4.5%，碧桂園服務（6098）跌4.2%。

京東（9618）跌3.2%，百度（9888）跌2.9%。

【09:58】

太古（A 0019）（B 0087）向母公司出售美國可口可樂業務，並計劃向股東派發特別息。太古A最新報61.2元，升5.8%；太古B最新報9.9元，升7.6%。

恒指曾失守19000點，最新跌153點，報19018點。

【09:49】

恒指轉跌，最新報19048點，跌123點，國指跌48點，報6472點，科指跌39點，報3962點。

京東（9618）跌1.6%，阿里（9988）跌1.3%。

【09:29】

恒指高開8點，報19180點，國指低開2點，報6518點，科指低開6點，報3995點。

阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）高開0.8%。

滙豐（0005）平開，報60.85元。