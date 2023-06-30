恒指於萬九點關口附近拉鋸　ATMXJ下跌　李寧飆近4%｜持續更新

美國股市於周四（29日）高收，其中道指升逾200點，惟反映科技股走勢的納指則低收。亞太區股市方面，台股及日股於早段下跌，韓股上揚。



【12:16】

港股於半年結日早段走勢反覆，不停於19000點關口徘徊，半日成交額僅多於400億元。

恒指中午收市報18938點，升4點，國指升10點，報6437點，科指跌24點，報3908點。

阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌0.8%，小米（1810）跌1.3%，京東（9618）跌0.2%。

體育用品股方面，安踏（2020）升1.8%，李寧（2331）升3.9%，特步（1368）升2.9%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升1%，報17.34元，潤啤（0291）升3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%。

【10:31】

新能源汽車股上揚，蔚來（9866）飆5%，理想汽車（2015）升2.5%，小鵬（9868）飆14.3%。比亞迪（1211）升1.1%。

恒指升幅收窄，最新報18967點，升33點，國指升19點，報6446點，科指跌4點，報3928點。

【10:13】

港股轉升，最新報19028點，升94點，國指升37點，報6464點，科指升6點，報3939點。

碧桂園（2007）升4.6%，碧桂園服務（6098）升5.1%。

周大福（1929）升2.3%。

【09:28】

港股於6月最後一個交易日低開52點，報18881點，國指低開19點，報6406點，科指低開12點，報3920點。

美國體育服裝生產商Nike業績遜預期，作為供應商的申洲（2313）跌2.2%。

內地體育用品股方面，安踏（2020）跌0.4%，李寧（2331）平開。

科技股方面，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%。