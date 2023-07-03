六月不絕　七月港股未必太差｜伍禮賢

雖然近段時間港股表現並不算理想，恒指從六月中以來累計過千點調整幅度。但若從總體六月份來看，港股仍錄得近700點升幅，「六絕月」在今年並沒有應驗。從市場運行軌跡來看，支持港股六月份表現的最大因素是在內地經濟數據表現不理想之下，投資者對內地出台經濟利好政策的憧憬。而前期在人民銀行悉數下調逆回購利率、中期借貸便利利率（MLF）及貸款市場報價利率（LPR）後，市場反而短暫失去了再憧憬的空間，港股因而回落。

若然從技術走勢因素來看，恒指近期出現了一個明顯的技術指標，就是50天線正在跌穿250天線，發出終極死亡交叉。這個技術指標，傳統來說，這反映熊市或再度重臨。不過筆者認為，近年無論是出現終極死亡交叉或終極黃金交叉（50天線升穿250天線）的指標性似乎不如以往。以今年2月上旬為例，恒指發出終極黃金交叉後，恒指在1個月後已經見當時的頂位21000點。

筆者認為判斷終極死亡交叉或黃金交叉，可以留意該指標出現後的3個月內，這個信號是否會出現逆轉。一旦出現逆轉，則信號的指示性將會變弱。事實上，從2000年至今，恒指出現了近15次的終極死亡交叉，但觀乎每一次恒指的表現，倘若恒指在3個月內成功收復該交叉，後市均有力反彈（2012年6月、2013年7月及2014年3月）。

除此之外，筆者認為，若然再考慮基本面因素，港股在七月份的表現未必會太差，因為投資者對內地更多的利好政策出台將有新憧憬。七月份內地有機會召開新一次中央政治局會議，此會議一般定期召開，遇有重要情況可以隨時召開。回顧近十年，內地一般會在七月份召開一次中央政治局會議，而會議的主題通常是有關當前經濟形勢分析研究以及部署下半年經濟工作。適逢在目前內地面臨著較大的經濟增長壓力之下，今年的中央政治局會議相信更加注重對經濟工作的重點部署。

由於六月份央行在利率方面已經作出調整措施，因此相信今年中央政治局會議會更多從實體經濟出發，對不同的特定行業提出新舉措，以保障今年全年的經濟復甦成果。例如在六月份，筆者已經留意到包括在新能源車行業、家具消費行業等領域已經出台支持政策，而這些行業往往具有可以帶動不同子行業需求的性質。例如新能源車涉及到原材料資源、礦山開發、設計研發、交通運輸、充電服務等上下游領域，而家具消費行業則涉及木材、塑膠、玻璃、皮革等原材料以及超市、餐廳、電商等不同平台。相信往後的行業，亦將有這個性質，而房地產亦將有機會涉及，投資者亦不妨留意。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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