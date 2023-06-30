大華銀行：本港利率上調空間有限　上調GDP增長預測至5.5%

本港拆息持續高企，當中隔夜拆息三連升至5.752厘，創逾17年新高，當中與按揭相關的1個月拆息微跌至4.934厘。由去年9月至今，港銀上調最優惠利率75個基點，包括去年累積加息62.5個基點，以及今年以來加息12.5個基點。大華銀行表示，由於美國利率接近見頂，本港利率的上調空間將會受限。



大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，由於今年首季GDP增長較預期強勁，而且預料旅遊活動及私人消費進一步增強，故向上修訂今年本港經濟增長的預測為5.5%，達政府3.5%至5.5% 預測範圍的上限。該行預測第二季GDP按年增長3.6%，而下半年的按年增幅則擴大至8%，主因是去年同期基數較低。

他指出，由於整體需求大致受控，本港通脹率仍處於溫和水平。價格升勢由公用能源、衣履、外出用膳及外賣等帶動。今年首5個月，整體及綜合消費物價指數（剔除政府一次性紓困措施的影響）分別按年上升2%及1.9%。雖然經濟復甦有機會導致成本壓力上漲，但仍下調全年通脹率預測至2.6%，較早前預測的2.9%為低。

美國將於今年下半年出現「技術性」衰退

美國經濟方面，李國基預計美國經濟增長放緩將會在今年下半年出現，故修訂美國今年GDP增長預測至0.8%（高於上次預期的-0.5%），而明年的GDP增長則下調至1.2%（低於上次預期的+2.5%），預期美國全年國內GDP不會收縮。

他指出，這些預測意味美國將在今年下半年出現「技術性」衰退， GDP會在第四季開始轉為負數，而負增長會持續多兩季至明年第二季為止。與此同時，該行亦修訂美國失業率預測，分別為今年底4.3%及年底4.5%，與聯儲局修訂後的4.1%和4.5% 中位數預測相若。