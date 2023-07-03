翠華去年賺6058萬元　不末期派息　稱加快進軍海外市場

早前先後宣布派務特別息及盈喜的連鎖茶餐廳翠華（1314），公布截至今年3月底止全年業績，年內轉虧為盈，賺6,057.8萬元，不派末期息。



年內收益8.45億元，按年跌14.9%，其中香港業務收益跌4.6%至4.71億元，內地業務收益跌25.2%至3.67億元。

截至今年3月底，翠華在港擁有34家門店，在內地門店數目為39間，按年分別減少1間及4間。另在澳門門店數目保持在3間，在新加坡門店數目減少1間至3間。

翠華指出展望未來，計劃實施以下措施，務求在「疫」境下多元化拓展業務及收入來源。會積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。另外加快進軍海外市場及大灣區核心城市的速度，並加強營銷力度，以擴展客源。公司期望藉此鞏固品牌地位及增加其於香港、澳門及中國內地的市場份額，亦將善用與新加坡珍寶的戰略夥伴關係，繼續審慎尋求在新加坡及其他東南亞地區發展的機會。

公司又指出除了重整餐廳網絡及拓展業務版圖外，亦將積極推廣外賣服務，進一步加強送餐業務，並推出多項營銷推廣宣傳吸引更多顧客。為提升效率及生產力，正採取果斷措施，通過控制成本（如租金及勞工成本）以及檢視及重整經常性開支，以保持利潤率。