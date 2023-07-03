人民幣離岸價回升　領恒指升幅擴至300點　小鵬飆1成｜持續更新

美國股市於上周五（30日）高收，其中道指勁升285點或0.84%，不過反映科技股走勢的納指，表現更理想，升幅達1.45%。總結上半年，三大指數均有進賬，其中納指升幅逾39%。亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市升近500點。商品市場方面，油價及金價均輕微回落。



【09:45】

人民幣離岸價回升，帶動港股升幅擴至逾300點，恒指最新報19220點，升303點，國指升116點，報6541點，科指升94點，報4005點。

新能源汽車股上揚，理想（2015）升3.9%，蔚來（9866）升2.7%，小鵬（9868）升10.4%。

中國重汽（3808）盈喜，刺激股價升11.3%。

【09:25】

恒指於7月首個交易日高開86點，最新報19002點，科指高開31點，報3942點，國指高開32點，報6457點。

阿里（9988）高開1%，美團（3690）高開1.3%。

滙豐（0005）高開0.8%，港交所（0388）高開0.4%。

濰柴（2338）盈喜，高開2.8%；同樣公布盈喜的中國重汽（3808）高開4.1%，中聯重科（1157）高開0.8%。