港股7月開門紅　科技股普遍高收　帶動大市升近400點兼收復萬九關

美國股市於上周五（30日）高收，其中道指勁升285點或0.84%，不過反映科技股走勢的納指，表現更理想，升幅達1.45%。總結上半年，三大指數均有進賬，其中納指升幅逾39%。亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市升近500點。商品市場方面，油價及金價均輕微回落。



【16:33】

港股7月首個交易日高開高收，曾升逾400點，並企穩19300點收市，全日成交額不足900億元。

恒指收市報19306點，升390點，並收復10天線（19190點），國指升165點，報6590點，科拍升143點，報4054點，成交鈄為897億元。

新能源汽車股今日表現強勁，蔚來（9866）升8.1%，小鵬（9868）飆16.5%，報58.25元，理想（2015）升8.5%，比亞迪（1211）升4.5%。

中資航空股全面起飛，國航（0753）升7.5%，收市報6元，東航（0670）升6.8%，報2.83元，南航（1055）升8.4%。

科技股方面，阿里（9988）升2.9%，美團（3690）升3.4%，騰訊（0700）升1.9%。

滙豐（0005）再創逾1年新高，收市報61.95元，升1.6%，友邦（1299）升2.4%，港交所（0388）重上300元，收市報300.2元，升1.7%。

航運股方面，太平洋航運（2343）升3.8%，東方海外（0316）升5.7%，母企中遠海控（1919）升4.8%。

【15:19】

內地股市高收，上證收市報3243點，升41點，深成收市報11091點，升64點，滬深300指數收市報3892點，升50點，創業板指數收市報2228點，升13點。

亞太區股市高收，日股升564點，報33753點，台股升168點，報17084點，韓股升38點，報2602點。

港股方面，恒指最新報19341點，升425點，國指各升180點，報6605點，科指升151點，報4062點。

【13:53】

港股升幅在午後維持於逾300點升幅，最新後19261點，升345點，科指升126點，報4037點，國指升6578點，升153點。

吉利（0175）升4.5%。

濠賭股上揚，銀娛（0027）升4.2%，金沙（1928）升3.9%。

【12:32】

港股半日升逾300點，重上19000點，不過交投仍屬淡靜，成交額為438億元。

恒指最新報19243點，升327點，國指升142點，報6567點，科指升4037點，升125點。

科技股上揚，阿里（9988）升2.8%，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）升3.3%，小米（1810）升2.1%，京東（9618）升3.9%。

滙豐（0005）升1.1%，港交所（0388）曾收復300元，最新報299.6元，升1.5%，友邦（1299）升1.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.7%，理想汽車（2015）升8%。

中國重汽（3808）盈喜，最新報16.4元，升7.8%。

【11:35】

港股升幅再次擴大至逾300點，恒指最新報19264點，升348點，國指升150點，報6575點，科指升128點，報4040點。

紫金礦業（2899）升5%。

科技股方面，京東（9618）升4.2%，報137.9元，百度（9888）升4.1%，報138.3元。

【11:07】

內地三大航空股上揚，國航（0753）升5.4%，最新報5.88元，南航（1055）升6.1%，東航（0670）升4.9%。

【10:40】

港股最新報19146點，升229點，國指升97點，報6522點，科指升78點，報3990點。

中海外（0688）升0.5%，潤地（1109）升1.5%，碧桂園（2007）升3.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.6%，雅生活服務（3319）升2.8%，融創服務（1516）升1.4%。

【09:45】

人民幣離岸價回升，帶動港股升幅擴至逾300點，恒指最新報19220點，升303點，國指升116點，報6541點，科指升94點，報4005點。

新能源汽車股上揚，理想（2015）升3.9%，蔚來（9866）升2.7%，小鵬（9868）升10.4%。

中國重汽（3808）盈喜，刺激股價升11.3%。

【09:25】

恒指於7月首個交易日高開86點，最新報19002點，科指高開31點，報3942點，國指高開32點，報6457點。

阿里（9988）高開1%，美團（3690）高開1.3%。

滙豐（0005）高開0.8%，港交所（0388）高開0.4%。

濰柴（2338）盈喜，高開2.8%；同樣公布盈喜的中國重汽（3808）高開4.1%，中聯重科（1157）高開0.8%。