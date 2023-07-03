ATMXJ全數攀升　領港股半日升逾300點　重上19200點｜持續更新

美國股市於上周五（30日）高收，其中道指勁升285點或0.84%，不過反映科技股走勢的納指，表現更理想，升幅達1.45%。總結上半年，三大指數均有進賬，其中納指升幅逾39%。亞太區股市今早普遍上揚，其中日本股市升近500點。商品市場方面，油價及金價均輕微回落。



【12:32】

港股半日升逾300點，重上19000點，不過交投仍屬淡靜，成交額為438億元。

恒指最新報19243點，升327點，國指升142點，報6567點，科指升4037點，升125點。

科技股上揚，阿里（9988）升2.8%，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）升3.3%，小米（1810）升2.1%，京東（9618）升3.9%。

滙豐（0005）升1.1%，港交所（0388）曾收復300元，最新報299.6元，升1.5%，友邦（1299）升1.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.7%，理想汽車（2015）升8%。

中國重汽（3808）盈喜，最新報16.4元，升7.8%。

【11:35】

港股升幅再次擴大至逾300點，恒指最新報19264點，升348點，國指升150點，報6575點，科指升128點，報4040點。

紫金礦業（2899）升5%。

科技股方面，京東（9618）升4.2%，報137.9元，百度（9888）升4.1%，報138.3元。

【11:07】

內地三大航空股上揚，國航（0753）升5.4%，最新報5.88元，南航（1055）升6.1%，東航（0670）升4.9%。

【10:40】

港股最新報19146點，升229點，國指升97點，報6522點，科指升78點，報3990點。

中海外（0688）升0.5%，潤地（1109）升1.5%，碧桂園（2007）升3.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.6%，雅生活服務（3319）升2.8%，融創服務（1516）升1.4%。

【09:45】

人民幣離岸價回升，帶動港股升幅擴至逾300點，恒指最新報19220點，升303點，國指升116點，報6541點，科指升94點，報4005點。

新能源汽車股上揚，理想（2015）升3.9%，蔚來（9866）升2.7%，小鵬（9868）升10.4%。

中國重汽（3808）盈喜，刺激股價升11.3%。

【09:25】

恒指於7月首個交易日高開86點，最新報19002點，科指高開31點，報3942點，國指高開32點，報6457點。

阿里（9988）高開1%，美團（3690）高開1.3%。

滙豐（0005）高開0.8%，港交所（0388）高開0.4%。

濰柴（2338）盈喜，高開2.8%；同樣公布盈喜的中國重汽（3808）高開4.1%，中聯重科（1157）高開0.8%。