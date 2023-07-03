渣打第二季大灣區營商景氣指數　回落至50中性水平

渣打銀行與貿發局公佈第二季「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI）。當中「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平，而 「預期指數」仍保持在擴張區間 （58.7），這是近兩年來的次高值。信貸「預期指數」也保持擴張（51.6），反映了區內企業對潛在增長的樂觀預期。「預期」和「信貸指數」均表明第三季將進一步復蘇。



渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，第二季度GBAI回歸50中性線，鑑於基數效應回復正常，反映出季初至今的全國宏觀數據回軟，以及恢復通關帶來的效應終會消退。儘管如此，整體現狀指數仍未陷入收縮區間，這僅意味復甦勢頭減弱。大灣區是中國多元化經濟引擎的縮影，是整體增長的風向標，中國應可繼續溫和復蘇。

「商業活動」現狀指數的各子指數中，各大灣區城市間的表現更顯多樣化。值得注意的是，深圳（51.5 升至 51.9） 和東莞（53.5 升至 56.4）連續兩個季度有所改善，而大灣區其他城市的多個子指數則略有下降。在各城市子指數中，儘管「科技行業」受訪者的回應稍欠理想，但深圳的「製造和貿易」得分依然最高。大灣區另外兩個核心城市，即廣州和香港，在其他4個行業領域子指數的表現均優於深圳。

儘管市場熱議全球供應鏈的遷移，91%的受訪者表示他們目前沒有將任何產能轉移到海外，87%的受訪者表示目前沒有這樣的計劃。當調查詢問受訪者轉移產能到海外的最大障礙/挑戰時，結果顯示「生產成本高於預期」位居榜首，佔 34.6%；其次是「勞動力質素和生產力欠佳」，佔 29.9%；「缺乏優質/鄰近的供貨商」則是 22.8%。