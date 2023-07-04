亞太區股市低收　日股挫逾300點　韓股微跌｜持續更新

周二（4日）為美國獨立日假期，當地股市休市。而當地股市於周一（3日）亦提早3小時收市，當地股市輕微高收。不過亞太區股市今早回落，其中日本股市跌逾300點，韓股亦偏軟。



【14:47】

亞太區股市低收，日股跌330點，報33422點，韓股跌9點，報2593點，台股升56點，報17140點。

恒指最新報19358點，升52點，國指升3點，報6594點，科指升7點，報4061點。

【14:17】

佐丹奴（0709）盈喜，最新報2.72元，升7.9%。

【13:51】

港股升幅在午後收窄，恒指最新報19338點，升32點，國指跌1點，報6589點，科指跌5點，報4048點。

醫藥股跑出，翰森製藥（3692）升6.8%，藥明生物（2269）升4.1%，中生製藥（1177）升3.2%。

京東健康（6618）升3.3%。

【12:23】

港股延續上揚，半日升逾百點，成交額不足400億元。

恒指最新報19412點，升106點，國指升34點，報6624點，科指升36點，報4091點，成交額為390億元。

航運股今日表現強勢，東方海外（0316）升3.3%，報114.8元，中遠海控（1919）升4.4%。不過從事乾散貨航運的太航（2343），半日跌0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.6%，碧桂園（2007）跌0.6%，中海外（0688）跌0.6%，融創中國（1918）跌2.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌0.8%，融創服務（1516）跌0.4%，華潤蒂象（1209）升2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）曾高見62.45元，再創逾1年新高，升0.4%，報62.2元，港交所（0388）升1.3%。

【11:07】

港股最新報19365點，升58點，國指升20點，報6611點，科指升18點，報4072點。

東方海外（0316）升3%，中遠海控（1919）升5.3%，最新報7.79元。

【10:04】

人民幣續轉強，支持大市升幅擴大，恒指最新報19415點，升108點，國指升34點，報6624點，科指升19點，報4073點。

人民幣中間價上調111點子，報7.2046。

人民幣在岸價最新報7.2394，升13點子。離岸價最新報7.2482，升66點子。

【09:54】

商湯（0020）今早大成交，股價曾失守2元，最新報2.03，跌6.9%，成交額為25.95億元。

【09:49】

港股轉升，最新報19337點，升30點，國指跌1點，報6589點，科指跌4034點，跌20點。

網易（9999）升1.7%，百度（9888）升1.2%。

紫金（2899）及周大福（1929）均升1%。

時代天使（6699）反彈，最新報68.4元，升2.9%。

【09:26】

恒指最新報19289點，低開17點，國指低開15點，報6575點，科指低開17點，報4037點。

阿里（9988）低開0.5%，報83.15元，騰訊（0700）低開0.5%，美團（3690）高開0.2%，小米（1810）低開1.1%。

滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）高開0.6%。

中遠海控（1919）發盈警，今早股價表現未見受影響，高開3.4%，旗下東方海外（0316）平開，報111.1元。