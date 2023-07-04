人民幣續轉強　撐大市升幅擴大至逾百點｜持續更新

周二（4日）為美國獨立日假期，當地股市休市。而當地股市於周一（3日）亦提早3小時收市，當地股市輕微高收。不過亞太區股市今早回落，其中日本股市跌逾300點，韓股亦偏軟。



【10:04】

人民幣續轉強，支持大市升幅擴大，恒指最新報19415點，升108點，國指升34點，報6624點，科指升19點，報4073點。

人民幣中間價上調111點子，報7.2046。

人民幣在岸價最新報7.2394，升13點子。離岸價最新報7.2482，升66點子。

【09:54】

商湯（0020）今早大成交，股價曾失守2元，最新報2.03，跌6.9%，成交額為25.95億元。

【09:49】

港股轉升，最新報19337點，升30點，國指跌1點，報6589點，科指跌4034點，跌20點。

網易（9999）升1.7%，百度（9888）升1.2%。

紫金（2899）及周大福（1929）均升1%。

時代天使（6699）反彈，最新報68.4元，升2.9%。

【09:26】

恒指最新報19289點，低開17點，國指低開15點，報6575點，科指低開17點，報4037點。

阿里（9988）低開0.5%，報83.15元，騰訊（0700）低開0.5%，美團（3690）高開0.2%，小米（1810）低開1.1%。

滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）高開0.6%。

中遠海控（1919）發盈警，今早股價表現未見受影響，高開3.4%，旗下東方海外（0316）平開，報111.1元。