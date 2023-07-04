惠譽指內地小型銀行信用風險增　監管機構將主動干預

內地疫後經濟復甦乏力，企業受壓的同時，金融機構的信貸狀況也備受市場關注。內地有4,000多家地方小型銀行，去年底其資產規模約佔全國銀行業總資產的30%。國際評級機構惠譽表示，內地小型中資銀行的盈利能力、資本水平及資產質量將繼續承壓，尤其是位於經濟偏弱地區的城商行、農商行及農村信用社等。



由於金融機構間存在傳染性風險，惠譽預期，政府監管方面將繼續在必要時進行干預以維持金融體系的整體穩定性。中國人民銀行發布《中國金融穩定報告2022》表示，去年上半年底「高風險」金融機構資產規模佔銀行業總資產規模的1.6%。

惠譽表示，內地小型中資銀行的業務規模往往較小且缺少有力的股東支持，直接導致較高的資金成本，繼而推高其風險偏好，這些是造成小型中資銀行脆弱性的主要原因。

某些情況下，該些銀行的管理和公司治理水平薄弱、單一借款人和關聯借款人集中度較高且高風險行業敞口較大，都導致小型中資銀行脆弱性加劇。

料小型銀行首批永續債明年可贖回

惠譽指出，迫於再融資壓力，小型中資銀行推遲贖回二級資本債情況增加，這些銀行的首批境內永續債（其他一級資本工具）將於明年初到期可贖回，預期屆時也會出現類似趨勢，這恐導致小型中資銀行債務和資本工具的信用息差繼續擴大，資本市場融資難度加大。