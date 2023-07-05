港股挫305點失守20天平均線　科技股低收　內銀與內房股同受壓

周二（4日）為美國獨立日假期，當地金融市場休市。亞太區股市今日（5日）早段表現疲弱，其中日本股市曾跌近400點，33000點一度受考驗，韓股早段偏軟。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升近2%，油價重上71美元。



【16:39】

港股終止升勢，全日跌逾300點，並且失守20天平均線（19329點），只能險守10天平均線（19091點）不過市場整體交投仍淡靜，成交額繼續不足900億元。

恒指收市報19110點，跌305點，國指收市報6489點，跌123點，科指跌4016點，跌57點，成交額約為869億元。

科技股表現疲弱，阿里（9988）跌1.6%，報82.65元，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）平收，京東（9618）跌2.5%。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌4.9%，報1.56元，潤地（1109）跌1%，中海外（0688）跌1.2%，龍湖（0960）跌2.4%。

物管股亦低收，碧桂園服務（6098）跌4.4%，收市報9.83元，融創服務（1516）跌3.1%，世茂服務（0873）跌3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1%，報61.65元，港交所（0388）跌2%。

內銀股今日普遍低收，工行（1398）跌1.9%，建行（0939）跌1.8%，中行（3988）跌1.9%，農行（1288）跌2.9%。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報3222點，跌22點，深成收市報11029點，跌101點，滬深300指數收市報3868點，跌30點，創業板指數收市報2212點，跌20點。

港股跌勢擴大至逾300點，恒指最新報19101點，跌314點，國指跌128點，報6485點，科指跌69點，報4004點。

【14:53】

亞太區股市低收，日股跌83點，報33338點，韓股跌14點，報2579點，台股跌84點，報17056點。

港股最新報19126點，跌289點，國指跌120點，報6492點，科指跌66點，報4007點。

【12:12】

港股半日跌逾200點，其中內房﹑物管﹑內需及科技股疲弱，拖累大市表現。

恒指半日跌268點，報19147點，國指跌116點，報6496點，科指跌58點，報4015點，成交額為427億元。

體育用品股下挫，李寧（2331）跌5.1%，安踏（2020）跌1.4%，特步（1368）跌3.4%，滔搏（6110）跌5.5%。

多間內房6月銷售不理想，拖累內房股表現，碧桂園（2007）最新報1.58元，跌3.7%，雅居樂（3383）跌1.6%，中海外（0688）跌0.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌2.8%，京東（9618）跌2.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.7%，融創服務（1516）跌2.2%，世茂服務（0873）跌1.3%。

【10:35】

恒指跌幅進一步擴大至223點，報19191點，科指跌43點，報4031點，國指跌90點，報6522點。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌4.3%，龍湖（0960）跌4.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.8%。

【09:52】

人民幣中間價連續3日高開，最新報7.1968，較上日高開78點子。

人民幣在岸價跌88點子，最新報7.2235，離岸價最新報7.2371，跌63點子。

每百港元兌人民幣最新報92.13。

恒指跌幅擴大，最新報19283點，跌132點，科指跌17點，報4056點，國指跌57點，報6555點。

【09:25】

恒指最新報19355點，低開60點，國指低開26點，最新報6587點，科指最新報4064點，低開10點。

阿里（9988）最新報84.45元，高開0.5%，騰訊（0700）最新報339.8元，高開0.2%，美團（3690）最新報127.1元，低開0.4%。

滙豐（0005）最新報61.8元，低開0.7%。

內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.62元，低開1.2%，融創（1918）最新報1.4元，低開2.1%。