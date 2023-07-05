物管及內房股下挫 碧桂園跌逾4% 恒指失守19200點｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
周二（4日）為美國獨立日假期，當地金融市場休市。亞太區股市今日（5日）早段表現疲弱，其中日本股市曾跌近400點，33000點一度受考驗，韓股早段偏軟。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升近2%，油價重上71美元。
【10:35】
恒指跌幅進一步擴大至223點，報19191點，科指跌43點，報4031點，國指跌90點，報6522點。
內房股下挫，碧桂園（2007）跌4.3%，龍湖（0960）跌4.6%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.8%。
【09:52】
人民幣中間價連續3日高開，最新報7.1968，較上日高開78點子。
人民幣在岸價跌88點子，最新報7.2235，離岸價最新報7.2371，跌63點子。
每百港元兌人民幣最新報92.13。
恒指跌幅擴大，最新報19283點，跌132點，科指跌17點，報4056點，國指跌57點，報6555點。
【09:25】
恒指最新報19355點，低開60點，國指低開26點，最新報6587點，科指最新報4064點，低開10點。
阿里（9988）最新報84.45元，高開0.5%，騰訊（0700）最新報339.8元，高開0.2%，美團（3690）最新報127.1元，低開0.4%。
滙豐（0005）最新報61.8元，低開0.7%。
內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.62元，低開1.2%，融創（1918）最新報1.4元，低開2.1%。