共創明「Teen」｜恒隆辦工作影子活動　友師員工領學員訪山頂廣場

恒隆地產（0101）積極響應香港特區政府推行的「共創明『Teen』計劃」，並成為支持機構；日前，恒隆特別安排工作影子活動，由擔任友師的員工帶領學員到訪山頂廣場，深入認識商場業務的日常營運及恒隆「以客為尊」的服務宗旨。

當日的工作影子活動，一衆學員通過學習操作清潔機械人，領略人工智能科技在商場中的應用，同時認識如何透過各種市場推廣和活動提升顧客的購物體驗，更即席透過恒隆商場手機應用程式參加尋寶遊戲，贏取豐富獎品。學員和友師其後亦參觀山頂廣場内的主題館大富翁夢想世界™及 Go Museum浸沉式光影體驗展覽館。

參與活動的學員均表示獲益良多，並感謝恒隆的安排。來自恒隆地產發展及設計部的友師黄思敏及學員林艷蓉，表示平日較少留意商場前線員工的工作，工作影子讓她們了解到不同崗位的職責，更對山頂廣場為顧客提供各種貼心的服務印象深刻，「禮賓部既要解答到訪商場的顧客查詢，亦會為遊客及行山客提供遊覽山頂及遠足的資訊，並為顧客提供輪椅、寵物車、雨具等用品，讓我們體會到他們如何『以客為尊』、全面照顧不同顧客的需要。」