瑞銀料MSCI中國至年底有望錄中雙位數升幅　看好銀行保險等高息股

內地經濟疫後復甦乏力，政府遲遲未見出台大規模刺激政策，拖累中港股市近期表現，另受中美關係轉差等因素影響，資金持續流出中國至亞洲其他市場如日本。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎則有不同看法，認為目前中國股票估值（市盈率約9.2倍）接近去年10月低點，內地政府有望出台溫和的財政及貨幣政策支持經濟，7月政治局會議將是焦點，包括房地產方面的二線城市放鬆限購及下調按揭利率，及針對性消費補貼，支持內地全年經濟增長達5至5.5%，維持對中國股市（MSCI 中國）至年底有中雙位數上行空間的預測。

板塊方面，她看好較具防禦性的高息股，例如保險、公用事業、精選銀行及國企，另外還有新經濟及消費類股。

她預計內地不會出台大規模刺激政策，貨幣政策方面預計人行還會分別在第三及第四季下調兩次MLF利率，總計20個基點，年底還會降準1至2次，每次25至50基點。政府更有可能在財政政策發力，包括會增加基建投資等。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管趙鳴然表示，美國加息接近完結，料未來幾個月將重回下行趨勢，亞洲貨幣包括人民幣有望回升，至年底料升至6.9，明年6月有望升至6.7。她並看好債券投資，預計亞洲投資級債至年底能有中單位數回報。