港股跌幅擴大至逾400點 東方海外瀉4% 體育用品股挫｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周三（5日）復市，受到聯儲局於6月議息會議紀要中顯示，與會者傾向繼續加息，拖累三大指數均低收，其中道指跌逾百點。亞太區股市今日（6日）早段相當疲弱，其中日本股市挫約400點，失守33000點大關。
【10:57】
港股跌幅擴大，恒指最新報18701點，跌409點，國指跌158點，報6331點，科指跌38點，報3978點。
上季收入按年跌逾6成的東方海外（0316）跌4.2%，金沙（1928）跌3.7%，安踏體育（2020）跌3.5%，李寧（2331）跌3.5%。
【10:10】
港股跌幅收窄，恒指最新報18952點，跌158點，國指跌67點，報6422點，科指轉升23點，報4040點。
【09:37】
港股維持逾200點跌幅，最新報18893點，跌217點，國指跌97點，報6392點，科指跌5點，報4011點。
【09:25】
恒指低開269點，失守19000點，最新報18840點，國指跌121點，報6368點，科指跌39點，報3977點。
阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌1.2%，小米（1810）跌1.1%，京東（9618）跌1.3%。
滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌1.5%。
中海油（0883）逆市上揚，最新報11.72元，升0.5%。